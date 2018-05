Cận cảnh 1.000 người chen nhau làm hộ chiếu ở TP HCM

Để làm hộ chiếu, nhiều người phải đi từ sáng sớm để xếp hàng nhưng khoảng 10 giờ cơ quan này đã phải chăng biển ngừng đón nhận người làm thủ tục do không còn chỗ để chờ. Với mức thu phí 200.000 đ/hộ chiếu, có những ngày nơi đây thu vào ngân sách hàng trăm triệu đồng, nhưng cảnh chờ đợi, chen lấn, mệt mỏi vẫn bao trùm trong phòng làm thủ tục. Sáng ngày 3/5/2018, mặc dù kỳ nghỉ lễ đã qua nhưng vẫn có hàng ngàn người tập trung tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM để làm hộ chiếu. Tất cả ghế ngồi đều kín và nhiều người phải đứng nhiều tiếng liền để chờ làm thủ tục. Quang cảnh phòng chờ chụp ảnh, với 4 bàn chụp ảnh, người dân phải chờ mấy trăm lượt mới tới mình. Một người dân cho biết hôm trước chồng chị đi làm hộ chiếu nhận số thứ tự hơn 700 hôm nay chị cũng nhận được số thứ tự tương tự! Mặc dù cơ quan xuất nhập cảnh đã đơn giản nhiều thủ tục so với trước đây nhưng người dân lại phải tập trung chờ để chụp ảnh ngày tại phòng quản lý xuất nhập cảnh là nguyên nhân chính dẫn đến sự ùn tắc và tốn kém thời gian công sức của nhiều người. Khoảng hơn 10 giờ, con số thứ tự chờ làm thủ tục đã lên hơn 800 người, chưa kể nhiều người già phải có con cái người thân đem theo để khai vào máy tính, những người mẹ đưa con đi cùng... khiến cho cơ quan xuất nhập cảnh quá tải không còn chỗ ngồi. Một nhà sư đứng đợi khá lâu chờ làm hộ chiếu. Cháu bé được bà cho ăn trong khi chờ mẹ. Một cụ già với số thứ tự 743 đã bỏ về khi phải chờ gần 300 người khác làm thủ tục. Khi dòng người vẫn như thác đổ vào làm thủ tục thì cơ quan chức năng đưa biển "Hết chỗ phòng chờ" và những người đến trễ (có khi chỉ vì đi tìm điểm gửi xe quanh các con phố lân cận) đành phải chờ đến buổi làm việc sau. Một cán bộ xuất nhập cảnh cho biết nguồn thu ở đây được đưa về ngành tài chính và họ chỉ làm công ăn lương, song việc hàng ngàn người tới làm hộ chiếu hàng ngày khiến không khí làm việc luôn khá căng thẳng. Nhiều người cho rằng việc quản lý con người đã thông qua chứng minh nhân dân và nhiều giấy tờ khác, nên việc cấp hộ chiếu cần được đơn giản hóa và thông thoáng hơn.

Để làm hộ chiếu, nhiều người phải đi từ sáng sớm để xếp hàng nhưng khoảng 10 giờ cơ quan này đã phải chăng biển ngừng đón nhận người làm thủ tục do không còn chỗ để chờ. Với mức thu phí 200.000 đ/hộ chiếu, có những ngày nơi đây thu vào ngân sách hàng trăm triệu đồng, nhưng cảnh chờ đợi, chen lấn, mệt mỏi vẫn bao trùm trong phòng làm thủ tục. Sáng ngày 3/5/2018, mặc dù kỳ nghỉ lễ đã qua nhưng vẫn có hàng ngàn người tập trung tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM để làm hộ chiếu. Tất cả ghế ngồi đều kín và nhiều người phải đứng nhiều tiếng liền để chờ làm thủ tục. Quang cảnh phòng chờ chụp ảnh, với 4 bàn chụp ảnh, người dân phải chờ mấy trăm lượt mới tới mình. Một người dân cho biết hôm trước chồng chị đi làm hộ chiếu nhận số thứ tự hơn 700 hôm nay chị cũng nhận được số thứ tự tương tự! Mặc dù cơ quan xuất nhập cảnh đã đơn giản nhiều thủ tục so với trước đây nhưng người dân lại phải tập trung chờ để chụp ảnh ngày tại phòng quản lý xuất nhập cảnh là nguyên nhân chính dẫn đến sự ùn tắc và tốn kém thời gian công sức của nhiều người. Khoảng hơn 10 giờ, con số thứ tự chờ làm thủ tục đã lên hơn 800 người, chưa kể nhiều người già phải có con cái người thân đem theo để khai vào máy tính, những người mẹ đưa con đi cùng... khiến cho cơ quan xuất nhập cảnh quá tải không còn chỗ ngồi. Một nhà sư đứng đợi khá lâu chờ làm hộ chiếu. Cháu bé được bà cho ăn trong khi chờ mẹ. Một cụ già với số thứ tự 743 đã bỏ về khi phải chờ gần 300 người khác làm thủ tục. Khi dòng người vẫn như thác đổ vào làm thủ tục thì cơ quan chức năng đưa biển "Hết chỗ phòng chờ" và những người đến trễ (có khi chỉ vì đi tìm điểm gửi xe quanh các con phố lân cận) đành phải chờ đến buổi làm việc sau. Một cán bộ xuất nhập cảnh cho biết nguồn thu ở đây được đưa về ngành tài chính và họ chỉ làm công ăn lương, song việc hàng ngàn người tới làm hộ chiếu hàng ngày khiến không khí làm việc luôn khá căng thẳng. Nhiều người cho rằng việc quản lý con người đã thông qua chứng minh nhân dân và nhiều giấy tờ khác, nên việc cấp hộ chiếu cần được đơn giản hóa và thông thoáng hơn.