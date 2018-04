Cán bộ bảo hiểm tông xe chết người có dấu hiệu phạm tội

Sau nửa năm rút hồ sơ để điều tra vụ án mà cấp dưới không khởi tố, Công an Sóc Trăng cho rằng hành vi của người lái xe tông chết người đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 29/4, gia đình ông Lưu Thủy Bá (79 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) nhận được thông báo của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc công bố kết quả xử lý nguồn tin về tội phạm.



Thông báo do đại tá Thái Văn Đợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, ký ngày 26/4, có nội dung: "Qua điều tra xác minh trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ, xác định hành vi của Mai Hoàng Duy Hậu đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 2009".

Mai Hoàng Duy Hậu . Ảnh: Việt Tường.

Từ kết quả trên, Công an Sóc Trăng chuyển hồ sơ tin báo đến Công an huyện Mỹ Xuyên để xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 6/12/2016, anh Hậu (31 tuổi, cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng) chạy xe máy từ thị trấn Phú Lộc về nhà ở TP Sóc Trăng. Khi qua cầu Cần Đước ở xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), xe của Hậu tông vào ông Thức khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ba tháng sau, Công an huyện Mỹ Xuyên ra quyết định không khởi tố vụ án vì cơ quan điều tra cho rằng nguyên nhân tai nạn là do ông Thức "qua đường không đảm bảo an toàn", lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Hiện trường tai nạn ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Việt Tường.

Bức xúc với hướng giải quyết của Công an huyện Mỹ Xuyên, ông Lưu Thủy Bá (cha nạn nhân) khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án . Người cha cho rằng tai nạn xảy ra do anh Hậu có uống bia rượu và không làm chủ tốc độ nên tông chết con ông.

Công an Sóc Trăng sau đó rút hồ sơ về tỉnh để phúc tra. Kết quả sau nửa năm xử lý đơn khiếu nại của ông Bá, công an tỉnh này xác định Hậu có lỗi khi lái xe tông chết ông Thức.