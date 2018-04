Cái giá của sự tham lam

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba mất sớm, một mình mẹ tần tảo kiếm tiền nuôi ba anh em, Điệp phải nghỉ học từ sớm, dù tuổi còn nhỏ nhưng ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống…

"Bần cùng sinh đạo tặc", chỉ mới được nhận vào làm thuê cho gia đình chủ một ngày, anh em Điệp đã lên kế hoạch sát hại ông chủ để cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa.

Dù kế hoạch bất thành nhưng anh em Điệp phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Những ngày trong trại giam, anh em Điệp không khỏi day dứt, hối hận vì những gì mình đã gây ra…

Vết trượt tội lỗi...

Gương mặt đen sạm, phạm nhân Nguyễn Thành Điệp (27 tuổi, quê Đồng Nai) đang thụ án tại Trại giam Đắk P'lao (Tổng cục VIII, Bộ Công an) với mức án 26 năm tù có vẻ ngại ngần khi chia sẻ về những điều đã qua.

Khi mới gặp và tiếp xúc với Điệp sẽ ít người nghĩ rằng, Điệp đã cùng em trai là Nguyễn Thành Toàn (23 tuổi) phạm hai tội nghiêm trọng là "Giết người", "Cướp tài sản". Cũng chính vì thế mà khi được hỏi, Điệp đã tỏ ra rụt rè nhắc đến tội danh và quá trình phạm tội của mình.

"Em cũng không biết bắt đầu từ đâu, bởi dù gì mọi chuyện đã xảy ra 2 năm nay rồi và bản thân em khi nghĩ lại mọi chuyện trong quá khứ thấy đều quá kinh khủng. Có lẽ tất cả chỉ vì em nổi lòng tham nên đã rủ rê em trai cùng phạm tội.

Điều khiến em đau lòng là mẹ em có ba đứa con thì hai con trai đã rơi vào vòng tù tội rồi. Nhưng dù sao tụi em cũng phải cố gắng để cải tạo tốt, mong sớm có ngày được giảm án", Điệp chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị Trại giam Đắk P'lao cho biết, anh em Điệp là một trong những trường hợp đặc biệt khi hai anh em cùng tham gia phạm tội. Tội trạng nặng, án dài, nắm bắt được hoàn cảnh gia đình phạm nhân, cán bộ quản giáo rất quan tâm để giáo dục, động viên cả hai anh em Điệp cải tạo tốt để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo lời Điệp chia sẻ, anh ta sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Sau một biến cố làm ăn, ba mẹ Điệp đã phải bán hết đất đai, nhà cửa trả nợ rồi cùng dắt díu nhau lên TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuê nhà trọ sinh sống, xin đi làm công nhân.

Thời gian đầu, ba mẹ Điệp cũng cố gắng bươn chải, làm lụng để lo cho ba đứa con được ăn học… Nhưng chuyện buồn bỗng dưng ập đến với gia đình Điệp khi người cha của Điệp đột ngột qua đời (lúc ấy Điệp mới 13 tuổi).

Một mình mẹ Điệp không thể gồng gánh được mọi thứ, nên sau biến cố này, ba anh em Điệp đã phải nghỉ học. Điệp là con lớn nên cũng phải tìm việc làm đỡ đần, phụ mẹ nuôi các em.

"Từ khi ba mất đi, một mình mẹ em rất vất vả để kiếm tiền nuôi tụi em. Lúc đó em còn nhỏ nên khi thấy mẹ cho nghỉ học là nghỉ thôi, chứ cũng chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra. Sau này mới biết lúc đó do quá khó khăn nên mẹ phải cho tụi em nghỉ. Nhớ lại thời gian đó, em thấy thương mẹ rất nhiều…", Điệp tỏ ra xúc động.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, Điệp chia sẻ: "Ban ngày mẹ em đi làm công nhân, đêm đến ra quán gần nhà xin việc phụ rửa chén cho người ta để kiếm thêm mấy chục nuôi ba anh em. Cũng vì thương mẹ quá vất vả, nên năm 15 tuổi em đã xin đi làm việc phụ quán bán cá gần nhà để kiếm thêm chút tiền phụ mẹ".

Tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ, sức khỏe lại không bằng những bạn cùng trang lứa nên Điệp làm phụ quán bán cá cũng chỉ kiếm được hơn một triệu đồng/ tháng. Số tiền ít ỏi ấy vẫn không thể giúp cải thiện được gì nhiều cho mẹ con Điệp.

Có chăng là giúp anh em Điệp có thêm được bữa ăn sáng đạm bạc, mọi thứ còn lại vẫn phải một tay mẹ Điệp tần tảo, thu vén, dù vậy bà ít khi nào than thở điều gì trước mặt các con của mình.

Cuộc sống thiếu trước hụt sau cứ thế đeo bám mẹ con Điệp. Bản thân Điệp sau đó cũng làm đủ thứ việc cốt để có tiền lo cho cuộc sống. Theo lời Điệp thì anh ta ngoài việc phụ bán cá trước đó thì còn đi làm thợ hồ, công nhân…

"Lúc đó cứ ai thuê gì là em làm đó, trải qua rất nhiều công việc, nơi nào thu nhập cao là em làm, cốt sao có thêm tiền để phụ giúp mẹ và các em", Điệp giãi bày.

Có một điều cần phải nói là dù trong câu chuyện của mình, Điệp hầu như không nhắc tới những chi tiết mà có lẽ với Điệp là những "vết chàm" tội trạng của anh em Điệp.

Tuy nhiên, thực tế cuộc sống của Điệp và em trai không "bằng phẳng" như những gì anh ta kể (hoặc cũng có thể do Điệp không muốn nhắc tới và muốn quên đi quãng đời đầy tội lỗi của anh em mình).

Theo thông tin chúng tôi được biết, hồi ấy do sớm "vào đời", Điệp và em trai Toàn đã bị dính vào ma túy. Vì thiếu tiền tiêu xài, ngày 16-7-2016, anh em Điệp đã rủ nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của dì ruột tên T. (45 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Khi đến mượn xe, bà T. thấy Toàn là đối tượng nghiện ma túy nên không cho mượn. Vì vậy, Toàn nhờ con gái bà T. là H. (17 tuổi) chở đến ngã tư Suối Cao. Tại đây, Toàn đã bất ngờ đẩy H. ngã xuống đất. Sau đó, Toàn lấy bơm kim tiêm đe dọa, khiến H. không dám kháng cự. Toàn nhanh chóng lấy xe chạy mất.

Sau đó, Toàn tìm và kể cho Điệp nghe quá trình cướp tài sản và rủ nhau đem bán xe với giá 3,2 triệu đồng. Khi có tiền bán xe, anh em Toàn, Điệp bắt xe lên tỉnh Đắk Nông để lẩn trốn.

Những ngày tháng sống trong ân hận

Ngày 19-7-2016, cả hai được ông Lê Văn D. (66 tuổi, chủ điền trang Như Ý, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) thuê làm vườn.

Điệp kể: "Sau mấy ngày kiếm tìm thì người quen cũng giới thiệu tụi em tới làm cho ông D., lúc đó hai anh em mừng lắm, nghĩ sẽ làm lâu dài và thu nhập sẽ cao hơn…".

Tuy nhiên, thực tế công việc ở nhà ông D. tương đối vất vả, nhưng bù lại anh em Điệp được nhận lương cao hơn làm công nhân ở thành phố nên cả hai khá hài lòng. Nhưng "ma xui quỷ khiến" thế nào, chỉ làm được 1 ngày thì anh em Điệp đã nghĩ ngay đến chuyện bất lương.

Theo đó, anh em Điệp phát hiện ông D. là người có của ăn của để nên nảy sinh ý định sẽ sát hại ông chủ để cướp tài sản. Nghĩ là làm, cả hai lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Nhắc lại chuyện này, Điệp tỏ ra khá ngại ngần và bối rối. "Lúc đầu tới làm cho ông chủ ấy, anh em không nghĩ gì hết mà chỉ mong làm việc để có tiền tiêu.

Nhưng khi vào nhà ông D. lại thấy ông ấy giàu quá, có nhiều tiền mặt, nhiều lúc thấy vợ chồng ông D. cứ đếm tiền rồi trao đổi tiền bạc, nên em nảy sinh lòng tham mà phạm tội".

Cũng chỉ vì cái lòng tham tiền ấy, nên Điệp và Toàn đã bàn bạc nhau là sẽ tranh thủ lúc cả nhà ông D. đi hết để lẻn vào lấy tiền. Nhưng nhà ông D. thì hiếm khi vắng người, lúc nào cũng phải có một người ở nhà nên anh em Điệp khó lòng lấy trộm được.

Vào ngày 20-7-2016 nhân lúc chỉ có ông D. ở nhà một mình, Điệp và em trai bàn bạc nhau một kế hoạch "động trời" là sẽ sát hại ông D. để cướp tài sản. Nghĩ là làm, khoảng 13h30 cùng ngày, khi thấy ông D. đi công việc về, Điệp giả vờ đau dạ dày để ông D. đi lấy thuốc cho mình.

Lợi dụng lúc ông D. đang lục tìm thuốc ở phòng khách, Toàn cầm dây thắt lưng quàng qua cổ ông D. siết mạnh và ghì ông này vào ghế để Điệp cầm dao chém vào đầu ông D. Trong lúc chống cự, ông D. đã đạp chân vào Điệp làm rơi con dao.

Chưa dừng lại, Điệp quay sang siết cổ ông D. để Toàn lấy con dao khác tiếp tục chém nhưng ông D. chống cự, đã đoạt lấy được con dao chém Điệp bị thương rồi chạy ra ngoài kêu cứu.

Sau đó, ông D. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch, sau đó ông được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị. May mắn là sau đó ông D. đã thoát chết.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Glong đã phối hợp với Đồn Công an Quảng Sơn, Công an xã, nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đến 16h cùng ngày, Công an huyện Đắk Glong đã bắt giữ được anh em Điệp khi đang lẩn trốn tại một nhà rẫy xa khu dân cư trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Do Điệp bị thương nên Công an huyện Đắk Glong đã đưa đối tượng này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị.

Nhắc lại chuyện này, Điệp cố giãi bày: "Lúc ðó em cứ như bị ma nhập vậy, không thể hiểu tại sao mình lại có ý đồ và hành động ác độc như vậy. Nhất là em còn rủ thêm em trai cùng phạm tội nữa…".

Có lẽ sau những ngày tháng tội lỗi, được giáo dục cải tạo, hướng thiện, Điệp đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong câu chuyện với chúng tôi, Điệp nhiều lần nhắc đến em trai hiện đang thụ án cùng trại giam và nhất là niềm thương cảm người mẹ già hay ốm đau bệnh tật ở quê.

Qua nhiều nguồn tin, Điệp biết được rằng từ ngày nghe tin anh em Điệp phạm tội tày trời, mẹ Điệp suy sụp và ngã bệnh nặng hơn. "Mẹ em vốn sức khỏe rất yếu, từ ngày nghe tin anh em, chắc do suy nghĩ, buồn đau quá nhiều nên mẹ bị bệnh và sức khỏe còn yếu nhiều hơn", Điệp nghẹn ngào.

Về phần người mẹ của Điệp, từ ngày hai con trai bị bắt giam, bà chỉ lên thăm anh em Điệp được một lần, còn sau này vì sức khỏe quá yếu nên bà lực bất tòng tâm.

Chia sẻ với chúng tôi, Điệp bảo rằng sau khi bị bắt giữ rồi bị xét xử và vào trại giam thụ án, mỗi ngày đêm trôi qua, Điệp đều sống trong nỗi ân hận vì những gì mình đã gây ra.

"Chỉ vì mờ mắt trước đồng tiền và sự tham lam, em và em trai mình đã gây ra tội lớn và phải trả giá đắt. Rất may mắn là người bị hại đã qua khỏi, chứ nếu không em chắc sẽ còn day dứt, hối hận hơn. Bây giờ, em nghĩ điều cần làm là em và em trai sẽ cố gắng cải tạo tốt, chấp hành mọi nội quy, quy định của trại… để sớm có cơ hội được giảm án, mong có ngày sẽ được về bên mẹ để nói câu tạ lỗi.