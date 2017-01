Các điểm du xuân đông nghẹt người ba ngày Tết

Mùng 3 Tết, công viên Lý Thái Tổ (Hà Nội) rộn rã cảnh người dân du xuân chơi Tết. Khu vực hồ Gươm là nơi đông người đổ về nhất, trong đó có nhiều đại gia đình tản bộ, chụp ảnh lưu niệm bên hồ. Linh vật gà trống, biểu tượng của năm Đinh Dậu 2017 tại vườn hoa Đinh Tiên Hoàng được đông đảo người dân thích thú. Những tiểu cảnh trang trí hoa rực rỡ sắc màu quanh hồ Gươm. Một số phụ huynh đưa con nhỏ đi xin chữ đầu năm tại quầy ông đồ nằm đối diện đền Bà Kiệu. Một số trẻ nhỏ được cha mẹ cho ký họa chân dung để lưu lại chút hoài niệm tuổi thơ khi du xuân ngày Tết. Cầu Thê Húc, đường vào đền Ngọc Sơn chật cứng người qua lại. Từ ngày mùng 1 Tết, khu vực hồ Gươm luôn là điểm tập trung đông người dân du xuân nhất, khác hoàn toàn các năm trước đây. Các khu đô thị cũng tổ chức lễ hội đón xuân thu hút hàng nghìn người tham dự. Trong đó tại Ecopark, có nhiều trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn, kéo co... Bịt mắt bắt vịt là một trong những trò được đông đảo các em bé hưởng ứng tham gia nhất. Giải thưởng cho họ là những phong bao lì xì. Trò chơi kéo co cũng mang nhiều người lớn về với tuổi thơ cùng các em nhỏ. Lễ hội gồm 6 con đường hoa nối 3 công viên mùa Xuân - Hạ - Thu sẽ kéo dài tới hết rằm tháng Giêng. 18h30 tại Phủ Tây Hồ, khá đông người dân đổ về làm lễ, cầu chúc may mắn cho năm mới. Hàng năm, cùng với chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ là một trong những điểm thu hút đông đảo người dân, phật tử đi lễ đầu năm mới. Họ thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an, gặp nhiều may mắn.

Mùng 3 Tết, công viên Lý Thái Tổ (Hà Nội) rộn rã cảnh người dân du xuân chơi Tết. Khu vực hồ Gươm là nơi đông người đổ về nhất, trong đó có nhiều đại gia đình tản bộ, chụp ảnh lưu niệm bên hồ. Linh vật gà trống, biểu tượng của năm Đinh Dậu 2017 tại vườn hoa Đinh Tiên Hoàng được đông đảo người dân thích thú. Những tiểu cảnh trang trí hoa rực rỡ sắc màu quanh hồ Gươm. Một số phụ huynh đưa con nhỏ đi xin chữ đầu năm tại quầy ông đồ nằm đối diện đền Bà Kiệu. Một số trẻ nhỏ được cha mẹ cho ký họa chân dung để lưu lại chút hoài niệm tuổi thơ khi du xuân ngày Tết . Cầu Thê Húc, đường vào đền Ngọc Sơn chật cứng người qua lại. Từ ngày mùng 1 Tết, khu vực hồ Gươm luôn là điểm tập trung đông người dân du xuân nhất, khác hoàn toàn các năm trước đây. Các khu đô thị cũng tổ chức lễ hội đón xuân thu hút hàng nghìn người tham dự. Trong đó tại Ecopark, có nhiều trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn, kéo co... Bịt mắt bắt vịt là một trong những trò được đông đảo các em bé hưởng ứng tham gia nhất. Giải thưởng cho họ là những phong bao lì xì. Trò chơi kéo co cũng mang nhiều người lớn về với tuổi thơ cùng các em nhỏ. Lễ hội gồm 6 con đường hoa nối 3 công viên mùa Xuân - Hạ - Thu sẽ kéo dài tới hết rằm tháng Giêng. 18h30 tại Phủ Tây Hồ, khá đông người dân đổ về làm lễ, cầu chúc may mắn cho năm mới. Hàng năm, cùng với chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ là một trong những điểm thu hút đông đảo người dân, phật tử đi lễ đầu năm mới. Họ thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an, gặp nhiều may mắn.