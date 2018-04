Cả xóm vui mừng khi đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm sa lưới

Hay tin đối tượng đột nhập vào nhà, dùng dao không chế cướp tài sản rồi hiếp dâm nữ nạn nhân bị công an bắt giữ, cả xóm hết sức vui mừng.

Ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) vẫn đang bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm. Nạn nhân là chị L.T.K.T. (33 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri).



Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 8/4, chị T. cùng 2 người nhỏ ngủ tại nhà riêng ở ấp Giồng Lân (xã An Hiệp) thì bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên bịt mặt đột nhập vào nhà. Đối tượng dùng dao khống chế, cướp vòng vàng, tiền mặt của chị T.. Tổng giá trị tài sản chị T. bị cướp khoảng 19 triệu đồng.

Con đường dẫn vào nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong lúc chiếm đoạt tài sản, tên cướp nảy sinh ý định hiếp dâm nữ gia chủ. Đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế chị T. và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, biến mất trong bóng đêm.

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và tiến hành truy bắt thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra Công an huyện Ba Tri xác định đối tượng Nguyễn Văn Tâm là nghi phạm gây ra vụ án trên nên tiến hành bắt giữ vào ngày 24/4.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Trịnh Văn Hiếu – Bí thư ấp Giồng Lân (xã An Hiệp) cho biết, đây là vụ án chưa từng xảy ra ở địa phương. Việc công an nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án đã giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, người dân không còn hoang mang, lo sợ như những ngày qua.

Trong khi đó, tại ấp Tân Hòa (xã Tân Thủy), nơi thường trú của đối tượng Tâm, hầu như mọi người dân nơi đây đều tỏ ra vui mừng. Ông T., một người dân địa phương cho biết, hôm Tâm bị công an bắt giữ và đưa đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi Tâm được biết đến là thành phần bất hảo tại địa phương. Đối tượng này có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và có tên gọi là “Tâm đại gia” bởi cách xài tiền không cần phải suy nghĩ.

Tìm hiểu của PV được biết, trước đó Tâm có nghề mua bán bò, nhưng hiện đã nghỉ. Tâm có vợ và 3 người con đã lớn. Tuy nhiên, gần đây gia đình Tâm tan vỡ. Vợ Tâm bỏ đi nơi khác làm thuê, còn Tâm thì sống tại địa phương cho đến khi bị bắt.

Cụ bà 85 tuổi (bà nội của nạn nhân T.) cho biết thêm, chị T. vừa từ TP.HCM về được hơn 1 tuần để sửa chữa nhà thì gặp nạn. Sau khi vụ việc ngoài ý muốn xảy ra, chị T. vì quá sốc nên dẫn các con rời khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.