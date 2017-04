CA xác minh người đàn ông lạ mặt tự xưng được nhờ đón con

Chiều 5/4, bà Nguyễn Thị Điềm, Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Liệt trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về vụ việc người lạ mặt vào trường đòi đón học sinh.



Sự việc xảy ra vào chiều 4-4 khi cô giáo phát hiện một người lạ đeo khẩu trang vào tận trong lớp, tự nhận là ông của học sinh lớp mình, bảo bố mẹ nhờ và xin phép đón về.

Tuy nhiên, giáo viên không thấy gia đình nói nhờ ai. Học sinh thì không đi theo nhưng người đàn ông này vẫn cứ gọi, thậm chí còn gọi được đích danh tên. Khi hỏi thì học sinh cũng lắc đầu nói không biết người đàn ông đó là ai.

Công an vào cuộc xác minh vụ người lạ vào trường đón học sinh tiểu học Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trước biểu hiện bất thường trên, cô giáo đứng lớp đã không đồng ý cho đón và thông báo cho bảo vệ cùng lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, người lạ mặt này đã nhanh chóng rời khỏi khu vực trường.



Lo ngại nguy cơ học sinh bị bắt cóc , chiều cùng ngày, trường tiểu học Thanh Liệt đã gửi tin nhắn đến toàn thể phụ huynh để cảnh báo sự việc. Qua đó đề nghị phụ huynh học sinh tự đón con em mình hoặc nếu nhờ đón phải báo giáo viên chủ nhiệm.

Ngoài việc cảnh báo tới phụ huynh, nhà trường cũng yêu cầu tất cả mọi người khi đưa con đến trường đều phải bỏ khẩu trang, kính đen… để hạn chế tối đa những rủi ro có thể đến với các con.

Sau khi nhận được thông tin này từ phía nhà trường, không ít phụ huynh tỏ ra lo sợ nên nhà trường đã thông báo tới các phụ huynh về việc phối hợp với công an điều tra sự việc.

Đến chiều 5/4, thông qua hệ thống camera giám sát khu vực trường học vốn được lắp đặt để đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh, Cơ quan Công an đã xác minh được người lạ mặt thực sự là được một phụ huynh nhờ đến đón con hộ.

Tuy nhiên, do người được nhờ không nắm rõ học sinh này học lớp nào và không nhớ mặt nên đi tìm và hỏi nhầm lớp, dẫn tới nghi ngờ nói trên. “Hiện chúng tôi đã cho họp phụ huynh các khối và thông báo đầy đủ thông tin đến các bậc cha mẹ học sinh” – bà Nguyễn Thị Điềm cho biết.

Tuy nhiên, hiệu trưởng trường này cho rằng để đảm bảo an toàn cho học sinh, đề phòng hành vi xấu, các phụ huynh nên sắp xếp thời gian đón con em đúng giờ. Trong trường hợp nhờ đón hộ thì nên báo với giáo viên chủ nhiệm để đảm bảo an toàn nhất cho các con.