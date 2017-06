Cả trăm người truy bắt kẻ đâm chết anh vợ

Ngày 19-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ Phạm Minh Cường (27 tuổi) ngụ khu phố 4, phường Phú Hài, TP Phan Thiết về hành vi đâm chết anh vợ rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 18-6, Cường đi nhậu về và vào nhà chị vợ là bà Đoàn Thị Cúc ở cùng khu phố gây gổ.



Biết em rể hung hãn nên bà Cúc gọi điện thoại cho em trai mình và cũng là anh vợ của Cường đến can ngăn. Anh Đoàn Công Vũ chạy xe máy đến nhà chị vừa tắt máy xe hỏi nguyên nhân vụ việc thì bất ngờ bị Cường dùng dao xông tới đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mọi người hô hoán và đưa anh Vũ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Riêng Cường, sau khi gây án đã bỏ trốn. Công an phường Phú Hài, Công an TP Phan Thiết đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bao vây bắt gọn khi Cường lẩn trốn trong một lùm cây cách nơi gây án hơn 2 km.

