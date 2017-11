CA phường Mai Dịch thông tin vụ lái xe đâm liên tiếp vào nhà dân

(Kiến Thức) - Công an phường Mai Dịch (Hà Nội) vừa thông tin về nguyên nhân khiến tài xế điều khiển xe ô tô đâm liên tiếp vào nhà dân.

Liên quan đến vụ việc tài xế lái xe ô tô đâm liên tục vào nhà dân ở Hà Nội, ngày 20/11, thông tin mới với PV Kiến Thức, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quyền, thì tối ngày 18/11, lái xe hơn 30 tuổi và vợ có xảy ra cãi vã, đầu óc thiếu tỉnh táo và định lái xe đâm vào nhà để dọa vợ. Tuy nhiên do đêm tối nên đâm “nhầm” vào nhà hàng xóm.

Lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết thêm, lái xe sẽ đền bù thiệt hại đối với những tài sản hư hỏng trong nhà hàng xóm mà mình đã gây ra. Đồng thời phía hàng xóm cũng chấp nhận phương án giải quyết này nên công an phường chỉ nhắc nhở và không can thiệp thêm

Như đã đưa tin, trước đó khoảng 22h ngày 18/11, nhiều người dân trên phố Mai Dịch (Hà Nội) bức xúc trông thấy cảnh tượng chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 30A – 638.03 đâm liên tục vào một cửa hàng giặt là có địa chỉ 64 phố Mai Dịch.

Nhiều người dân đã hô hoán yêu cầu tài xế dừng lại nhưng không được. Đến khoảng hơn 22h, lực lượng công an đến hiện trường nhưng tài xế vẫn đạp mạnh chân ga, đâm vào nhà số 64.

Lực lượng chức năng và người dân buộc phải khống chế đưa lái xe ra. Tại hiện trường, nhiều người dân cho rằng, lái xe có biểu hiện say xỉn. Do đâm mạnh vào cửa nhà dân nên phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng, phần cửa cuốn của nhà 64 bị đâm thủng. Rất nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị đổ vỡ. Rất may không có ai bị thương.