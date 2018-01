"Cả nhà làm quan" ở Hải Phòng: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy An Dương

(Kiến Thức) - Bí thư huyện ủy An Dương và 3 cán bộ huyện này đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách liên quan tới công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ trong vụ việc cả nhà làm quan ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận.

Nguồn tin của Kiến Thức vừa cho biết những diễn biến mới nhất vụ "cả nhà làm quan" ở Hải Phòng. Theo đó, Bí thư Huyện ủy An Dương và 2 cán bộ Trưởng ban thuộc Huyện ủy và một cán bộ nguyên Trưởng phòng vừa bị kỷ luật liên quan đến công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ của huyện.

Cụ thể, chiều 20/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Hoàn – Bí thư Huyện ủy An Dương do có sai phạm trong công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Bích – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và ông Lưu Văn Tụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Dương do có khuyết điểm trong công tác tham mưu làm quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ trong vụ việc "Cả nhà làm quan" ở An Dương.

Trụ sở UBND huyện An Dương.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Mác – nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện An Dương cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách liên quan đến vụ việc nêu trên.

Trước đó, Kiến Thức đã thông tin, tại huyện An Dương (TP Hải Phòng), dư luận từng xôn xao về việc 6 người trong một gia đình Phó chủ tịch UBND huyện An Dương giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền huyện này.

Ngày 19/4/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi Bộ Nội vụ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/4/2017.

Ngay sau đó, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ Hải Phòng và Huyện ủy, UBND huyện An Dương kiểm tra làm rõ những nội dung liên quan đến vụ việc "cả nhà làm quan" như một số cơ quan báo chí đã phản ánh trong thời gian qua.