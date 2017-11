BV Phụ sản Hà Nội nói gì vụ bảo vệ đánh người nhà bệnh nhân?

Liên quan đến sự việc bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hành hung người nhà khi đưa bệnh nhân vào cấp cứu, chiều ngày 1/11, ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã trao đổi với cơ quan báo chí xung quanh vấn đề này.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao đổi với báo chí.

Theo ông Nguyễn Duy Ánh khoảng 11h45 phút ngày 31/10 có một xe ô tô chở bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu và bảo vệ đã mở cổng để xe đi vào. Tuy nhiên khi vào viện người lái xe này đỗ xe trước khu vực phòng cấp cứu, thấy chiếc xe lâu không di chuyển bảo vệ Lưu Quang Thắng (SN1983) mới đến để hỏi. Đặc biệt, người đàn ông lái xe xác nhận là chưa lấy vé và có đưa 200.000 đồng đề trả tiền cho bảo vệ và có giải thích, đỗ xe lại nếu người nhà không có vấn đề gì thì về luôn.

Sau đó, bảo vệ có xin số điện thoại của lái xe này và có giải thích là: Do ở khu cấp cứu, nếu khi nào xe cấp cứu đến cần đánh xe đi nơi khác thì sẽ gọi nhưng người lái xe này không hợp tác và có nhiều lời nói thiếu nhã nhặn. Sau đó, lái xe mở cửa và đạp bảo vệ một cái bảo vệ ngã xuống đất. Sau đó, bảo vệ bức xúc và hai bên có xô xát, ẩu đả với nhau. Khi có sự can ngăn của công an thì hai bên đã dừng ẩu đả.

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Ông Ánh khẳng định, việc bảo vệ có hành vi đánh lộn với người nhà bệnh nhân là sai. Tuy nhiên, trong lúc bị tấn công thì họ đã tự vệ lại. “Nhiệm vụ của bảo vệ là giữ gìn an ninh, trật tự trong bệnh viện. Tuy nhiên, khi xảy ra xô xát thì cần phải thông báo với cơ quan công an, chứ không nên đánh lại người nhà bệnh nhân”, ông Ánh thông tin.

Lãnh đạo BV cho biết ngay trong sáng nay, 1/11, Ban giám đốc bệnh viện đã họp với các bộ phận liên quan để rút kinh nghiệm. Đồng thời, đề nghị bảo vệ xin lỗi người lái xe. "Bệnh viện không đồng tình cách làm việc bảo vệ và trên cơ sở kết luận cuối cùng của cơ quan công an, bệnh viện sẽ xử lý bảo vệ theo quy định", ông Ánh nói.

Trước đó lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh cho biết: “Khoảng 2h sáng ngày 1/11, đơn vị nhận được trình báo của công dân. Ngay sau đó đơn vị đã cử lực lượng xuống xác minh, điều tra và đưa nạn nhân vào viện kiểm tra và chữa trị kịp thời".

Nạn nhân là anh Nguyễn Khắc Phượng (SN 1977, trú tại tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đưa người nhà vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu. Tại đây, anh Phượng gửi xe tại bệnh viện và bị 3 bảo vệ đánh trọng thương ở vùng đầu .

Hiện vụ việc đang được làm rõ.