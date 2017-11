Bữa ăn trẻ mầm non chỉ có miến luộc: “Vẫn đủ... dinh dưỡng!“

(Kiến Thức) - Liên quan tới thông tin xôn xao về bữa ăn trẻ mầm non chỉ có miến luộc, trả lời báo chí Hiệu trưởng trường này cho rằng bữa ăn như vậy... vẫn đủ dinh dưỡng.

Theo đó, bà Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường mầm non Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, hình ảnh suất ăn của trẻ chỉ có miến luộc (do một vị phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội) là được chụp tại chính ngôi trường này không phải bữa ăn chính của các con mà chỉ là bữa phụ.



Bà còn giải thích, bữa chính vào buổi trưa ngày vị phụ huynh chụp ảnh đưa lên mạng xã hội có thịt gà, canh và cơm. Còn bữa phụ hôm đó (diễn ra vào lúc 15h) có nước hầm xương gà và miến gạo để cho ra món phở.

Bức ảnh vị phụ huynh đăng lên mạng xã hội. Ảnh Saostar

Nữ hiệu trưởng trường mầm non Thạch Ngàn còn cho biết thêm, mỗi ngày, các trẻ ăn hai bữa: bữa phụ và bữa chính với số tiền mỗi suất là 15.000 đồng/ngày. Nhà trường thường nấu luân phiên các món thịt gà, thịt bò hoặc thịt lợn trong bữa chính. Còn bữa phụ bao gồm các món thay thế như cháo, miến hay bún.

Cuối cùng, bà khẳng định, nhà trường không bớt xén khẩu phần ăn của các cháu. Bữa ăn như trên (gồm miến trắng không thịt và hành) vẫn đủ dinh dưỡng.

Trước đó, khi tới trường Mầm non Thạch Ngàn và trông thấy các cháu ăn chỉ có miến trắng nên một vị phụ huynh đã lấy điện thoại ra chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Bức ảnh này đã làm “dậy sóng” mạng xã hội khi có hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Một số người dùng mạng cho rằng, suất ăn đó quá đạm bạc. Số khác lại nghi ngờ có hay không việc nhà trường bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Con Cuông, ông Lê Thanh An chia sẻ với báo chí về vụ việc này. Theo ông, đoàn thanh tra bước đầu xác định rằng nhà trường không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ như phụ huynh tố.

Đồng thời, đoàn thanh tra cũng yêu cầu trường mầm non Thạch Ngàn kiểm điểm sâu sắc cũng như tổ chức họp nhận lỗi trước toàn thể các phụ huynh để mọi người hiểu rõ vấn đề.