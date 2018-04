Bộ trưởng Y tế đề nghị công an cắm chốt ở bệnh viện

Trao đổi với báo chí chiều nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ bức xúc khi thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành nhân viên y tế, mới nhất là trường hợp bác sĩ tại BV Xanh Pôn.

“Hành hung cán bộ y tế và cán bộ đang thi hành công vụ là vi phạm nghiêm trọng luật Hình sự sửa đổi”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Để chấm dứt tình trạng này, Bộ trưởng mong muốn các ban ngành gồm công an, chính quyền các cấp cùng vào cuộc quyết liệt để đồng hành, bảo vệ, hỗ trợ ngành y tế để cán bộ y tế không đơn độc trong việc bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của mình khi đang chăm sóc cứu chữa người bệnh.

Bộ trưởng Y tế mong muốn các sở Y tế ký cam kết với công an để 2 bên phối hợp, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.

Bà cho biết, đến nay ngành y tế đã có nhiều văn bản, nội dung ký kết với Bộ Công an song bạo hành y tế có tính chất lan rộng và ngày càng tăng nhanh, sự phối hợp và xử lý giữa 2 bên chưa hiệu quả.

Bộ trưởng Y tế kiến nghị, trong tương lai gần, giải pháp cụ thể, thiết thực nhất là các sở Y tế ký cam kết phối hợp với công an, lập đường dây nóng để có thể liên hệ bất cứ khi nào có sự cố xảy ra.

“Thứ hai, chúng tôi mong muốn lực lượng công an địa bàn cùng vào cuộc thực sự, cắm chốt tại các bệnh viện và phối hợp lắp đặt hệ thống camera để giám sát. Việc này phải làm quyết liệt. Những đối tượng vi phạm phải được điều tra, xử lý nghiêm minh”, Bộ trưởng Y tế nói.

Bà dẫn chứng, tại BV Việt Tiệp Hải Phòng và Ninh Bình, tình trạng bạo hành y tế đã giảm thấy rõ khi có ký kết, có công an cắm chốt, có đường dây nóng, có lực lượng mặc quân phục thường xuyên tuần tra tại bệnh viện, tạo tính răn đe hiệu quả.

“Lực lượng bảo vệ trong bệnh viện rất khó và gần như không có tác dụng bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, công an phường cũng không đến kịp được, do đó tốt nhất là lực lượng công an cơ động tại chỗ”, Bộ trưởng Y tế phân tích.

Chưa có thông tin bác sĩ muốn tuần hành chống bạo hành

Trước ý kiến cho rằng trong các vụ bạo hành, có một phần lỗi từ thái độ của nhân viên y tế, Bộ trưởng Kim Tiến cho rằng: “Dù hoàn cảnh nào, hành hung người thi hành công vụ, người đang chăm sóc sức khoẻ cho người nhà mình là vi phạm hình sự. Còn thái độ là phạm trù khác, là trách nhiệm của cán bộ y tế và Bộ đã có hẳn đề án về đổi mới thái độ”.

Theo Bộ trưởng Y tế, nếu cứ biện hộ như vậy sẽ thành đồng tình, bênh vực và có ý chia sẻ với những người vi phạm pháp luật.

PV VietNamNet đặt câu hỏi về quan điểm của Bộ trưởng khi một số bác sĩ có ý định kêu gọi tuần hành để phản đối nạn bạo hành y tế, Bộ trưởng Kim Tiến cho biết, đây là quyền dân sự.

“Chúng tôi không có ý kiến về vấn đề này và chưa nhận được các ý kiến đó. Tôi chưa thể có ý kiến khi chưa có thông tin đầy đủ”, Bộ trưởng nói.