Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu xử lý sách gắn mác 18+ 'Hiệp sĩ lưu ban'

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương báo cáo giải trình chi tiết, làm rõ lý do vì sao cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban chưa có Quyết định phát hành nhưng nội dung đã được phổ biến và phát tán rộng rãi.





Sách gắn mác 18+ 'Hiệp sĩ lưu ban'.

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT): Thời gian qua, dư luận xôn xao về việc nội dung truyện Hiệp sĩ lưu ban, do Nhà xuất bản Văn học xuất bản ấn hành, thuộc dòng sách light novel, gắn mác 18+, được phát tán rộng rãi, trong khi chưa nộp lưu chiểu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có báo cáo Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nhận được tâm thư của bạn Nguyễn Thị Hồng Liên - một Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phản ánh về sự việc nêu trên.

Qua kiểm tra bước đầu, cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban do Nhà xuất bản Văn học xuất bản, chưa nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành (theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 của Luật Xuất bản năm 2012 quy định: “Tất cả xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành”), đồng thời Nhà xuất bản Văn học cũng chưa ban hành Quyết định phát hành cuốn sách trên.

Tại Điều 253 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/6/2009, cũng quy định về Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy: “Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.