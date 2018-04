Bố thanh niên đánh cô gái vì cái bánh xèo nói gì?

Quán bánh xèo xảy ra vụ việc nam thanh niên đánh phụ nữ nhập viện

Theo đó, ông Chỉnh gửi lời xin lỗi đến Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ông Chinh cho rằng vụ việc của con ông có những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Công an Đà Nẵng.

Ông Chỉnh cũng khẳng định, ông và Đại tá Trần Mưu không có quan hệ họ hàng mà chỉ là hàng xóm.

Ông này cũng thông tin lại sự việc tối 8/4, con ông dẫn bạn gái đến quán bánh xèo 302 Phạm Cự Lượng, quán đông khách nên chờ lâu. Một lúc sau, có hai chị em đến trực tiếp vào lấy thức ăn, con ông lại chưa có nên nói với chủ quán: " Sao người vào trước chưa có ăn mà người vào sau có". Chủ quán chưa trả lời mà cô gái lấy thức ăn trước đó có những lời nói xúc phạm, hai bên to tiếng rồi đánh nhau.

"Sự việc xảy ra, đánh người là sai, đặc biệt nam mà đánh nữ. Tôi đã phân tích cho con thấy những cái đúng, cái sai của mình. Hơn nữa, con tôi cũng đã đủ tuổi công dân phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Rất mong dư luận xã hội nói đúng sự việc", ông Chinh giải bày.

Chị Như bị thương ở mặt do Khang đánh

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 19h tối 8/4, chị Võ Thị Kim Lan (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng chị Trần Thị Quỳnh Như (SN 1986, trú cùng địa phương) đến ăn tại quán bánh xèo Hà Điệp trên đường Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khang lao vào đánh chị Như khiến chị bị thương.

Người nhà chị Như cũng phản ánh, khi Công an phường An Hải Đông đưa những người liên quan về trụ sở làm việc thì có xe công vụ của phường Thanh Khê Đông đến. Trên xe có Trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng công an phường. Ngoài ra, người nhà chị Như còn tố cáo gia đình Khang xưng là họ hàng với Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng công an quận Thanh Khê cho biết, đã yêu cầu Trung tá Nguyễn Tri Phương tường trình về sự việc đưa xe công vụ sang Công an phường An Hải Đông.