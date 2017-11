Bố mẹ cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc đã nhận thi thể con mình

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc bé sơ sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc ngay trên tay bà nội cháu bé tại thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), chiều 27/11, anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi, ở phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) có con bị bắt cóc đã đến nhận dạng thi thể cháu bé được phát hiện trong bãi rác ở phường Đông Sơn.



Theo đó, vào 13h ngày 27/11, thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, anh Lê Hữu Thuận và chị Lê Thị Thanh Huyền được đưa vào nhận dạng con. Bố mẹ cháu bé xác định, thi thể đó chính là Lê Minh Anh – con gái mới 23 ngày tuổi và bị bắt cóc 2 ngày trước đó.

Ngôi nhà anh Thuận nơi xảy ra vụ việc cháu bé bị bắt cóc.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù gia đình đã nhận dạng con nhưng theo quy định, lực lượng này vẫn phải giám định ADN và tìm nguyên nhân cái chết để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên công an tỉnh đã mời Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào hỗ trợ trong việc giám định tử thi.

Tổng cục cảnh sát Bộ Công an đã cử lực lượng thuộc Cục cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh điều tra vụ việc.

Trước đó, vào tối 25/11, bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại khu phố 1 (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa). Nạn nhân là con gái anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) cùng vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979).

Khi bà Xuân (SN 1952 - mẹ anh Thuận) đang bế cháu gái (sinh ngày 3/11) thì bị 2 đối tượng bịt mặt, một nam một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc.

Cả 2 kẻ đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi.

Đến sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể cháu bé tại bãi rác phường Đông Sơn, xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tại hiện trường, thi thể được cho là của cháu bé bị bắt cóc trước đó có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng nhận định, có thể bé đã bị sát hại.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương truy bắt hai đối tượng trên..