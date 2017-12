Bộ GTVT: Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng gây rối ở BOT Cai Lậy

(Kiến Thức) - Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tổ chức việc thu giá tại BOT Cai Lây và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại BOT Cai Lậy.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/12, trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang),Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT tiến hành rà soát tất cả các dự án BOT và Bộ phải có trách nhiệm thực hiện. "Hiện Bộ đã tiếp 107 đoàn làm việc của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ ngành, đoàn giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và có sự tham gia đầy đủ các thành phần trong đó có cả Kiểm toán Nhà nước. Tất cả đã được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, trong đó có đánh giá những mặt được và chưa được để có hướng khắc phục". Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng cho hay, theo quy định, chỗ nào ách tắc 500m trở lên thì sẽ xả trạm, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Tại Trạm BOT Cai Lậy đã có một số thành phần quá khích. Tài xế bỏ xe ngay giữa trạm thu phí để đi chơi. “Tại trạm Cai Lậy vừa qua có một số lái xe quá khích, không ủng hộ thu phí, một số lái xe dừng xe giữa trạm, tắt máy và bỏ xe lại đi chơi... thì dư luận không nên ủng hộ”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nói. Thu phí tại trạm BOT Cai Lậy.

Tỉnh Tiền Giang đồng thuận nơi đặt trạm



Chiều ngày 1/12, Bộ GTVT đã chính thức thông tin về tình hình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang).

Thông tin về vị trí đặt trạm thu giá, Bộ GTVT cho biết, đã nghiên cứu các phương án đầu tư tăng cường mặt đường nếu cần thiết. Đồng thời, nghiên cứu thêm phương án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy từ 4 làn xe lên 6 làn xe, so sánh lựa chọn vị trí đặt trạm thu giá trên tuyến tránh và trên Quốc lộ 1 hiện tại.

Tuy nhiên, do phương án mở rộng QL1A có lên 6 làn xe có kinh phí đầu tư quá lớn, việc giải phóng mặt bằng các khu đông dân cư hai bên Quốc lộ 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, tốc độ khai thác nhỏ hơn 60km/h do đi qua đô thị. Do vậy, tất cả các phương tiện đi trên Quốc lộ 1 vẫn phải mất phí và tổng chi phí người dân phải trả sẽ lớn hơn.

Một phương án khác được đưa ra, nếu đầu tư tuyến tránh kết hợp cải tạo, tăng cường mặt đường QL 1 hiện hữu thì tốc độ khai thác tuyến tránh cho phép đến 80km/h. Như vậy, chỉ còn phương án đầu tư riêng tuyến tránh, đặt trạm trên tuyến tránh và phương án đầu tư tuyến tránh kết hợp cải tạo, tăng cường mặt đường, đặt trạm trên Quốc lộ 1 hiện hữu.

Bộ GTVT đã có văn bản lấy ý kiến HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH Tiền Giang phân tích, so sánh phương án đặt trạm thu giá trên QL 1 hiện hữu với phương án đặt trạm trên tuyến tránh.

Theo đó, phương án trạm thu giá đặt trên QL 1có phạm vi dự án bao gồm xây dựng tuyến tránh và đầu tư cải tạo, tăng cường mặt đường, cầu, hệ thống thoát nước trên QL 1. Với phương án này, sẽ đảm bảo thời gian hoàn vốn và hiệu quả tài chính cho dự án; mặt đường Quốc lộ 1 hiện hữu được cải tạo, tăng cường; giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy do lưu lượng xe được phân bổ cho cả hai tuyến Quốc lộ 1 và tuyến tránh.

Bên cạnh đó, phương án đặt trạm thu giá trên tuyến tránh có phạm dự án chỉ đầu tư xây dựng tuyến tránh. Phương án này có ưu điểm là chỉ thu giá phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến tránh (không thu giá các phương tiện đi vào nội thị thị trấn Cai Lậy) nhưng nhược điểm là không hạn chế được phương tiện đi qua thị trấn Cai Lậy trên QL 1 hiện hữu do các phương tiện sẽ tránh trạm thu giá bằng việc không sử dụng tuyến tránh. Trong điều kiện mặt đường QL 1 hiện hữu không được cải tạo, tăng cường sẽ gây ùn tắc và tai nạn giao thông trên AL 1 qua thị trấn Cai Lậy, không đảm bảo hiệu quả đầu tư và hiệu quả tài chính dự án rất thấp, không thu hút được nhà đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản đồng thuận của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang về vị trí đặt trạm trên Quốc lộ 1 hiện hữu.

Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối tại BOT Cai Lậy

Thông tin về mức giá, Bộ GTVT cho biết, mức giá BOT Cai Lậy được xây dựng trên cơ sở khung mức giá quy định tại Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ GTVT đã phối hợp với tỉnh Tiền Giang và Nhà đầu tư tiến hành giảm giá dịch vụ tại trạm: giảm 30% cho tất cả các phương tiện qua trạm; giảm tối đa (100%) cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của tại 4 xã lân cận.

Tuy nhiên, khi dự án hoàn thành giai đoạn đầu tư, tổ chức thu giá dịch vụ từ 1/8/2017, đã xảy ra tình hình thu giá dịch vụ tại trạm Cai Lậy mất an ninh trật tự do tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều ý kiến khác nhau về quá trình triển khai dự án nên Nhà đầu tư phải tạm dừng thu giá dịch vụ từ ngày 14/8/2017.

Để tránh hệ lụy xấu phá vỡ phương án tài chính của dự án do không được thu giá hoàn vốn, Bộ GTVT đã phối hợp với tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư hoàn chỉnh các công việc cần thiết, đã tiến hành giảm giá dịch vụ cho các phương tiện như trên.

Đến ngày 30/11/2017 đã tiến hành thu giá dịch vụ trở lại để hoàn vốn cho Dự án. Tuy nhiên, ngay sau khi thu giá dịch vụ trở lại, nhiều phương tiện vẫn tiếp tục sử dụng tiền lẻ, gây mất an ninh trật tự qua trạm thu giá, Nhà đầu tư phải nhiều lần xả trạm để tránh ùn tắc giao thông và có nguy cơ tiếp tục phải dừng thu giá.

Liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu giá, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có văn bản số 1410-CV/BCĐTNB ngày 12/9/2017 đề nghị các địa phương có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực trạm thu giá dịch vụ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng đã có chỉ đạo tại Thông báo số 483/TB-VPCP ngày 13/10/2017, trong đó có đề nghị: “Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ để chống ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”.

Bộ GTVT đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức việc thu giá tại trạm để hoàn vốn cho Dự án và có biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại trạm thu giá Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.