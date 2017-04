Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về việc thu phí BOT trạm Bến Thủy

Như đã thông tin, ngày 9/4, hàng trăm người dân tiếp tục mang xe ô tô dán băng rôn, khẩu hiệu lưu thông trên cầu Bến Thủy (nối liền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) và dùng tiền lẻ để trả phí nhằm phản ứng về việc trạm thu phí cầu Bến Thủy do tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4) quản lý với lý do mức phí bất hợp lý.

Đại diện Cienco 4 cho biết, việc các tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé tại trạm thu phí không có gì sai, song đã gây nhiều khó khăn cho nhân viên làm việc tại trạm. Đồng thời, việc này gây ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí Bến Thủy.

Người dân dùng tiền lẻ đi qua trạm thu phí Bến Thuỷ.

Liên quan tới kiến nghị của người dân về việc thu phí bất hợp lý tại trạm Bến Thủy , trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Huyện – Tổng cục trưởng tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng: “Cả hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều phải chia sẻ với chủ đầu tư vì họ đã làm cho diện mạo giao thông trở nên thuận tiện hơn, mỗi tỉnh đều được cải thiện hàng chục km đường và một số cầu".

“Hiện nay, bộ GTVT đã có phương án giảm phí về mức cũ để hỗ trợ người dân, không tăng phí đối với người dân của hai tỉnh sống tại hai đầu trạm thu phí”, ông Huyện cho hay.

Trong khi đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thứ trưởng bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng: “Bộ đã nắm được những thông tin, tâm tư nguyện vọng của người dân về việc thu phí tại trạm thu phí Bến Thuỷ và đang bàn giải pháp để tìm ra hướng khắc phục, hỗ trợ người dân cho phù hợp”.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 9/4, do mất quá nhiều thời gian để đếm tiền lẻ do người dân dùng tiền lẻ để trả phí, giao thông ùn tắc kéo dài, nên các nhân viên của trạm thu phí Bến Thủy đã mở cửa tự do cho phương tiện đi qua. Cùng ngày, người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tập hợp chữ ký để gửi kiến nghị lên Chính phủ và Quốc hội phản ứng với việc thu phí bất hợp lý.

Để tránh ùn tắc giao thông, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ an ninh, CSGT đến hiện trường để điều tiết giao thông và tuyên truyền chủ phương tiện không lưu thông vào vào khu vực trung tâm TP. Vinh.