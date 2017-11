Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ trường mầm non đày đọa trẻ em

Liên quan tới vụ việc trường mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em, ngày 27/11, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT, cho biết sau khi biết thông tin, bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM xử lý vụ việc để bảo vệ trẻ mầm non. Sở GD&ĐT phải báo cáo Bộ GD&ĐT bằng văn bản.

Chủ cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh Phạm Thị Mỹ Linh cùng 2 bảo mẫu liên quan đã được CQĐT triệu tập để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, sáng 26/11, báo Tuổi trẻ đã đăng clip bạo hành trẻ tại Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh. Theo nội dung clip, 3 người phụ nữ đã có các hành vi bạo hành trẻ em như dùng tay đánh; dùng chân đạp; tát vào mặt, đầu… thậm chí còn dùng dao đe dọa các bé.

Ngay chiều ngày 26/11, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã xác nhận, đã đình chỉ cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an quận 12 thụ lý.

Đến sáng nay, cơ quan điều tra Công an quận 12 đã mời Phạm Thị Mỹ Linh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12) là chủ Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) đến để làm việc.