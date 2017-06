Bố chồng mất mạng sau “cuộc chiến” với con dâu

Ngày 19-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án sát hại bố chồng này. Bị hại là ông Kiều Văn Hưng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, con trai ông Hưng là anh Kiều Văn Hải (quê ở Thanh Hoá) và em gái Quang là Lê Thị Ninh (quê ở Thanh Hoá) sau khi cưới được một thời gian thì nảy sinh mâu thuẫn nên sống ly thân. Tối 29-9-2015, Ninh và Quang ép buộc anh Hải phải đến Công an phường (nơi vợ chồng Ninh thuê trọ) để giải quyết mẫu thuẫn gia đình.

Một trong những lý do khiến anh em Ninh ép anh Hải đến Công an phường là để anh Hải phải giao lại cho Ninh chiếc xe máy mà hai vợ chồng đang sử dụng chung, đồng thời buộc anh này phải đóng tiền nuôi con chung.

Bị cáo Quang tại phiên xử.

Sau khi được Công an phường sở tại giải thích là những tranh chấp đó thuộc thẩm quyền của Tòa án nên cả ba đã ra về. Ngay khi rởi khỏi trụ sở Công an phường, Ninh giằng co với chồng và bắt anh này phải về chỗ trọ để ký đơn ly hôn. Dù không muốn điều này nhưng trước sức ép từ phía anh vợ và vợ nên anh Hải đã gọi điện cho người thân trong gia đình mình đến giúp đỡ giải quyết sự việc.