Biển người nô nức rời TP.HCM đi nghỉ lễ

Đến tận khuya hôm qua (30/12), nhiều tuyến đường từ các bến xe, bến tàu, nhà ga... vẫn còn đông kín phương tiện. Trên các tuyến quốc lộ, hàng nghìn người dân đi xe máy về quê nghỉ lễ Tết dương lịch 2018 trong đêm khuya. Trước đó, từ sáng sớm ngày 30/12, ngày nghỉ đầu tiên dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2018, các bến xe liên tỉnh như Bến xe (BX) Miền Đông, BX Miền Tây, ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, bến phà Cát Lái... dòng người từ khắp nơi dồn dập đổ về để tìm phương tiện rời TP.HCM đi nghỉ lễ. Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc bến xe Miền Đông, năm nay lượng khách dự kiến thông qua bến tăng khoảng 30% so với ngày thường, tập trung chủ yếu từ tối 29/12 đến hết ngày 30/12. BXMĐ đã phải điều động thêm xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Hành khách tấp nập đến mua về về các tỉnh miền Tây tại Bến xe Miền Tây ngày 30/12. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, trong ngày 30/12, hàng loạt tuyến đường từ nội thành ra đến ngoại thành TP.HCM như cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Xa lộ Hà Nội, QL1, QL13...lượng xe tăng rất lớn. Nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài suốt từ sáng đến tận chiều tối dù rất đông CSGT, Thanh niên xung phong được tăng cường để tham gia điều tiết. Hành khách mua vé xe để đi nghỉ lễ tại BXMĐ ngày 30/12. BXMĐ phải tăng cường thêm nhiều phương tiện để phục vụ hành khách. Tại ga Sài Gòn, hành khách tập trung rất đông. Lượng tàu được điều động tăng gấp đôi so với Tết dương lịch năm ngoái. Nhiều tuyến đường như XLHN (quận 9, Thủ Đức), QL1, QL1A (Bình Dương, Bình Chánh), QL13 (Thủ Đức)... kẹt cứng người xe những ngày cuối cùng của năm 2017. Lượng xe từ Tp.HCM về các tỉnh miền Tây thông qua đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương tăng đột biến khiến quanh khu vực Thân Cửu Nghĩa (tỉnh Tiền Giang). Tuy nhiên dù ùn tắc nghiêm trọng nhưng các trạm thu phí trên cao tốc vẫn không xả trạm theo quy định. Trước sự việc này, lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ nhắc nhở, nếu cơ quan chủ quản trạm thu phí không chấp hành (xả trạm khi kẹt xe-PV) thì sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết để phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được bố trí 67 vị trí đỗ (55 vị trí thương mại và 12 vị trí đ64 máy bay qua đêm) tăng 16 vị trí so với năm 2016. Ngoài ra, ACV còn cho biết, quầy thủ tục, máy soi hành lý cũng tăng, phòng chờ dành cho hành khách cũng được mở rộng. ACV đề nghị các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất hỗ trợ, hướng dẫn hành khách sử dụng web check-in và tổ chức điều phối, quầy, cửa ra máy bay. Nhằm đảm bảo an ninh an toàn và giảm ùn tắc giao thông, sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức quy hoạch lại giao thông, bố trí luồng taxi đón, trả khách. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, đặc biệt là ga quốc nội, khu vực đường Trường Sơn để đảm bảo không ùn tắc gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.

