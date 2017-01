Bí thư TP HCM Đinh La Thăng viếng nghĩa trang thành phố

Trong không khí cả nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 27 Tết (24/1), đoàn Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến dâng hoa, thắp hương viếng tại nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM (quận 9), nơi an nghỉ của hàng nghìn Anh hùng Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sau đó, đoàn Lãnh đạo đã đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang Thành phố (quận Thủ Đức), nơi an nghỉ của các vị cố Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và những người có công với Tổ quốc. Đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đến viếng Nghĩa trang Thành phố. Các vị Lãnh đạo dành phút mặc niệm tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Thành phố. Bí thư Đinh La Thăng thắp hương tại đài tưởng niệm. Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng các vị lãnh đạo thắp hương tại Đài tưởng niệm. Sau lễ dâng hoa, bí thư Đinh La Thăng và đoàn đại biểu đã đến thắp hương từng mộ phần các cố Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ... an nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố. Bí thư Đinh La Thăng bên mộ phần cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng thắp hương mộ phần cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và phu nhân an nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố. Mộ phần cố quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong thắp hương các cố Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tại Nghĩa trang Thành phố sáng 27 Tết. Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm thắp hương tại Nghĩa trang Thành phố. Bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành uỷ TP HCM thắp nhang tại Nghĩa trang. Sau lễ viếng Nghĩa trang, đoàn Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP HCM đã đến dự lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và viếng Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Văn hoá Lịch sử quận 9.

