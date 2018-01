Bị nhà nội chối bỏ, bé gái 3 tuổi sống lay lắt trong thương tật

Mẹ bỏ đi, gia đình nội chối bỏ

Chúng tôi ghé vào một tiệm may trên đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM). Cửa mở. Từ bên trong, một bé gái chạy ùa ra ôm lấy chân tôi.

Bé Tống Mỹ Như.

Bé nhỏ con, gầy và đen. Bé vẫn chưa chịu bỏ tôi ra. "Con tránh cho ông vào". Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa nắm tay bé kéo về một bên. "Từ ngày ở bệnh viện về sức khỏe nó khá lên rất nhiều. Nó ăn được, ngủ được và rất lanh lợi. Tuy nhiên cũng có đôi lúc nó cáu gắt cắn vào tay, vả vào mặt tôi".

Chị là Nguyễn Thị Thu Hương, 45 tuổi, là bà ngoại của bé. Bé tên Tống Mỹ Như, 4 tuổi, con của chị Lê thị Uyển Nhi. Bé được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 8/10/2017 với tình trạng nguy kịch. Bé hôn mê sâu, có máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải và đã được bệnh viện mổ cấp cứu.

Bệnh nặng như thế nhưng mẹ bé không có tiền để đóng viện phí và trang trải các chi phí. Một vài cơ quan truyền thông đã lên tiếng kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, chị Uyển Nhi đã kể lại những gian truân chị đã gặp phải trong đời.

Sinh ra ở Bình Thuận nhưng lại sống cùng ông bà tại Bình Phước, đến 6 tuổi chị mới về TP.HCM cùng cha mẹ. Sau đó, ông bà và cha mất, mẹ đi lấy chồng Việt kiều, chị mất liên lạc từ 2 năm nay.

5 năm trước, chị gá nghĩa với một người đàn ông gốc Hoa và lần lượt sinh ra 2 cháu gái Tống Mỹ Như và Tống Mỹ Quỳnh. Phía nhà chồng không thừa nhận Mỹ Như là cháu nội và sau đó cuộc hôn nhân tan vỡ. Chị ôm Mỹ Như ra đi...

Một mình ôm con dại không nghề nghiệp, chị không thể xin việc ở đâu được nên phải chịu cảnh làm thuê theo giờ. Mỗi lần đi làm như thế chị mang theo Mỹ Như. Trong lần làm việc tai một khách sạn, sau khi lau hết cầu thang chị nói Mỹ Như đứng chờ rồi quay lên lầu 2 lấy đồ.

Vừa bước xuống chị cũng vừa nghe tiếng động lớn. Quay lại nhìn, Mỹ Như nằm bất động. Thì ra bé bị té dẫn đến chấn thương sọ não rất nặng.

Trong những ngày Mỹ Như nằm hôn mê trong bệnh viện, mẹ bé vẫn phải bươn chải khắp nơi tìm kiếm việc làm mưu sinh. Có lần, bí quá chị trở về nhà chồng mong mỏi được giúp đỡ thì gặp sự ghẻ lạnh.

Người cha chồng khẳng định, Mỹ Như không phải là cháu nội, hơn nữa cuộc hôn nhân đã tan vỡ thì không có trách nhiệm phải giúp đỡ.

Một nách hai cháu ngoại đau yếu

"Tôi thuê nhà này mở tiệm may đã nhiều năm nay. Nghề may vào thời gian cận Tết rất đắt khách nhưng cả ngày bận bịu với con không làm được nhiều. Tứ ngày nó vào viện đến giờ, tôi có may được cái áo cái quần nào cho khách đâu?", chị Hương than thở.

Chị cho biết thêm: "Mẹ cháu bỏ đi khi cháu còn trong bệnh viện đến nay vẫn không liên lạc được. Khi bác sĩ cho xuất viện tôi đưa cháu về đây.

Lúc mới về, cháu rất yếu chỉ năm một chỗ. Nhờ ăn uống tốt, cháu nhanh hồi phục. Cháu vẫn chưa nói được vì con phải mang ống mở khí quản. Đầu cháu bị móp một bên. Cháu phải trải qua một lần phẫu thuật nữa để ráp lại hộp sọ".