Bí mật bao thuốc lá "kiều nữ" giấu xuyên đêm đi Hạ Long

Công an Quảng Ninh thông tin, tối cuối năm 2017, Tổ công tác Phương án 12 của Công an tỉnh tại TP Hạ Long, do Đại úy Nguyễn Xuân Tiến, làm Tổ trưởng, được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ theo quy định lên đường thực hiện nhiệm vụ. Cảnh sát giao thông là lực lượng chủ trì, tham gia phối hợp có hơn 10 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh là Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy.

Nữ thanh niên và tang vật liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép ma túy do tổ công tác phát hiện. Ảnh: Công an Quảng Ninh. Khi kiểm tra, xử lý một số trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, tổ công tác đồng thời, phát hiện nhóm 5 đối tượng (gồm 4 nữ, một nam), sử dụng xe ô tô lưu thông hướng từ Hải Phòng đi Hạ Long tàng trữ một vỏ hộp thuốc lá, bên trong có 10 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.



Bước đầu, đối tượng liên quan khai số viên nén trên là thuốc lắc của nam thanh niên trên xe, giao đối tượng nữ cất giấu.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc để Công an TP Hạ Long điều tra, làm rõ.

Dịp Tết Dương lịch năm 2018, lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long tăng cao. Ngoài phương tiện trong tỉnh, còn có lượng khá lớn phương tiện ngoại tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng...

Theo kế hoạch, các tổ công tác thực hiện Phương án 12 của Công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát liên tục trong hơn một tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Căn cứ đặc thù địa bàn, các tổ linh hoạt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, nâng cao hiệu quả thực hiện Phương án 12, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội tại các tuyến, địa bàn được phân công đảm nhiệm.