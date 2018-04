Bi kịch: Mẹ kế đầu độc con chồng vì muốn chồng không...lêu lổng

Ngày 11/4, trao đổi với PV về quá trình điều tra vụ án mẹ kế đầu độc con riêng, ông Phạm Mạnh Cường – Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lò Thị Pưng (31 tuổi, xã Chiềng Khay) để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Lò Văn Tuân (6 tuổi), là con riêng của chồng – anh L.V.L.



“Đến lúc này, cơ quan Công an huyện Quỳnh Nhai đã bàn giao Lò Thị Pưng cho cơ quan Công an tỉnh Sơn La điều tra theo đúng thẩm quyền”, ông Cường thông tin.

Bước đầu tại cơ quan công an, Pưng khai nhận do chồng Pưng thường xuyên bỏ nhà đi nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Do uất ức nên Pưng đã lên kế hoạch việc dùng thuốc diệt cỏ ép cháu Tuân uống với mục đích để cháu Tuân ốm đau dai dẳng. Pưng nghĩ nếu thấy con ốm thì chồng sẽ không bỏ nhà đi nữa. Đến ngày 7/4, cháu Tuân đang chơi ở nhà bà nội thì có bạn rủ lên nhà Pưng chơi. Tại đây Pưng đã ép con riêng của chồng uống thuốc diệt cỏ hòa với nước và phân đạm.

Tang vật của vụ án.

Trước đó, như Kiến Thức đã đưa tin chiều ngày 7/4, cháu Tuân được người dân trong bản phát hiện tím tái người, miệng sùi bọt mép nên đã đưa tới Trạm y tế xã Chiềng Khay (cách nhà 4km) để sơ cứu. Tuy nhiên, tới hơn 16h cùng ngày cháu đã tử vong.