Bi kịch chuyện tình nữ sinh bị người yêu giết trong rừng

Do là con trai duy nhất, nên Phạm Văn Quý được bố mẹ và các chị thương yêu, chiều chuộng, thích gì là được nấy, học hành sa sút.

Bạn bè của nạn nhân đau buồn khi biết tin Hằng bị sát hại.

Ngày 3/12 tang thương bao trùm căn nhà nhỏ bé của nữ sinh Phạm Thị Hằng (17 tuổi, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An), nạn nhân bị bạn trai sát hại rồi giấu xác trong rừng.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều người thân của nạn nhân vẫn không thể tin Quý lại có thể ra tay tàn độc với Hằng như vậy. Bởi vì, Quý và Hằng yêu nhau cả 2 gia đình đều biết, gia đình Hằng nhận xét nam thanh niên là người hiền lành nên cũng không phản đối chuyện yêu đương của 2 người.

Theo nhiều người dân sống cạnh nhà của Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) chia sẻ, đối tượng là con út trong gia đình có 3 chị em. Gia đình kinh tế bình thường, mọi người sống chan hòa với làng xóm, chưa hề gây điều tiếng gì.

Do là con trai duy nhất, nên Quý được bố mẹ và các chị thương yêu, chiều chuộng, thích gì là được nấy, học hành sa sút.

Kỳ thi THPT trước đây, Quý đã không đỗ được vào trường của mình đã chọn nên bỏ học từ lớp 9.

Thấy con quyết định không đi học nữa, bố mẹ Quý không còn cách nào đành đưa con đến một cửa hàng cơ khí nhờ cậy vừa học vừa làm.

Cũng theo đánh giá của chủ cửa hàng, Quý là người chịu khó và có tài nếu tập trung sẽ là thợ giỏi.

Bố nạn nhân đau xót trước cái chết oan uổng của con mình

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Vân (40 tuổi, mợ của Hằng) cũng đánh giá Quý là người hiền lành, lại có công việc nên gia đình cho phép 2 đứa yêu nhau. Thỉnh thoảng Quý cũng tới nhà Hằng ăn cơm, cũng là người hiểu biết, lễ phép.

Nói về nguyên nhân của sự việc, theo chị Vân sâu xa là do Quý vướng vào tệ nạn lô đề, nợ nần nên nhiều lần 2 đứa xảy ra mâu thuẫn. Do can ngăn không được, nên Hằng mới đòi chia tay.

Chị N.T.M hàng xóm của Quý chia sẻ: “Không thể ngờ nó lại ra tay với người yêu như thế, nó còn thản nhiên giấu xác rồi lên facebook thông tin tìm kiếm bạn gái. Nhưng tôi nghĩ Quý cũng ân hận, nên mới tự cắt gân tự sát”.

Liên quan đến sự việc, ngày 3/12 thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Trưởng công an huyện Con Cuông cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý về hành vi “Giết người”. Theo cơ quan chức năng, Quý đã đâm Hằng 12 nhát dao , trong đó có một nhát trúng tim gây nên cái chết trực tiếp cho nạn nhân.

Quý đã sát hại bạn gái bằng 12 nhát dao rồi giấu xác trong rừng

Tại cơ quan công an, Quý khai, do người yêu đòi chia tay nên Quý sát hại người yêu bằng nhiều nhát dao, sau đó tự cắt gân tự tử nhưng được người nhà cứu kịp thời. Hiện, đối tượng đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 29/11, Hằng đi chơi với Quý, nói với gia đình là đi mua quần áo. Tuy nhiên, mãi đến tối không thấy Hằng về nên gia đình chia nhau đi tìm.

Khi liên lạc với Quý, đối tượng khẳng định đã đưa Hằng về nhà, không biết bạn gái ở đâu, còn bản thân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Khi cơ quan công an vào cuộc, đêm 2/12 đã tìm được thi thể của Hằng ở khu vực vườn quốc gia Pù Mát.

Ngay sau đó, Quý đã bị tạm giữ để lấy lời khai, biết không thể thoát nên nam thanh niên này đã khai nhận về hành vi mình gây ra.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.