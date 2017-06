Bị khiêu khích, 3 nghi can đánh chết "tình địch“

giết người. 3 nghi can đánh chết người vừa bị lực lượng Công an bắt giữ. Cuối ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang lập hồ sơ, bàn giao ba đối tượng gồm Lê Văn Tùng; Lê Văn Tuấn (tự Tuấn Anh, cùng 21 tuổi) và Lê Minh Tuấn (tự Tuấn Em, 20 tuổi, cả 3 cùng quê tỉnh Quảng Ngãi), về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM để cơ quan này tiếp tục điều tra về hành vi

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tùng và anh Bùi Ngọc Thạnh (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) cùng có tình cảm với chị Dương Thị C.N. Tuy nhiên, mối tình của Tùng chỉ là đơn phương vì chị N. dành tình cảm cho anh Thạnh.

Tối 11/6, Tùng, Tuấn Anh, Tuấn Em cùng đi nhậu với chị N. và anh Thạnh tại một quán nhậu trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). Đến hơn 22h cùng ngày thì tất cả ra về.

Lúc này Tùng đòi chở N. nhưng anh Thạnh đã kéo cô gái này lên xe của mình. Sau đó, Tùng cùng nhóm bạn cũng đi xe máy về gần nhà trọ của N. nằm trên đường Ao Đôi thì dừng xe lại xuống nói chuyện.

Theo lời khai của các đối tượng, sau khi đưa chị N. vào nhà, Thạnh chạy xe máy trở ra và khi đi ngang qua nhóm của Tùng, Thạnh đã rú ga, nẹt pô đầy vẻ khiêu khích nên Tuấn Anh đã dùng chân đá Thạnh nhưng không trúng. Sau đó, Thạnh chạy đi một đoạn rồi dừng xe lại nhặt hai cục gạch ống đánh nhóm thanh niên nói trên.

Thấy vậy, Tuấn Anh và Tuấn Em cùng nhặt gạch ống (loại 4 lỗ) lao về phía Thạnh đánh trả. Riêng Tùng đã dùng tay ôm Thạnh từ phía sau để tạo điều kiện cho 2 đồng phạm còn lại đánh Thạnh. Đối tượng Tuấn Em đã dùng cục gạch đánh liên tục vào đầu, cổ, vai, lưng của Thạnh; trong khi Tuấn Anh dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, cổ…khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Dù được mọi người can ngăn nhưng Tuấn Em tiếp tục dùng gạch đánh nhiều cái vào đầu, cổ, lưng Thạnh. Sau đó, đối tượng này còn xông đến nhảy lên dùng chân dẫm mạnh vào lưng của Thạnh một cái rồi cả nhóm lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi bệnh viện Bình Tân cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ xác định, anh Thạnh đã tử vong trước khi vào bệnh viện.