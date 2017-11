Bị “côn đồ” quấy phá, hàng chục người dân kéo lên huyện kêu cứu

Sáng ngày 21/11, tại UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), hàng chục người dân xã Cộng Lạc đã tụ tập để kêu cứu chính quyền cùng các lực lượng chức năng của huyện sớm giải quyết dứt điểm nạn côn đồ hoành hành tại địa phương này.



Người dân xã Cộng Lạc cho rằng, việc họ kéo đến UBND huyện Tứ Kỳ là việc bất đắc dĩ bởi chính quyền sở tại chưa giải quyết được vấn nạn những băng nhóm giang hồ, đối tượng côn đồ nhiều tháng nay đã dùng dao kiếm càn quét, đập phá biển hiệu, tài sản, dùng chất bẩn hắt vào nhà của nhiều hộ dân tại xã Cộng Lạc.

Người dân kéo lên UBND huyện Tứ Kỳ kêu cứu vì liên tục bị côn đồ quấy phá.

Tại phòng tiếp dân trong UBND huyện Tứ Kỳ, ông Nguyễn Đức Th. (SN 1959, trú tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho hay: “Cứ 5 đến 10 ngày các đối tượng côn đồ lại đem dao kiếm đến đâm chém, mang chất bẩn đổ vào nhà dân chúng tôi. Các camera ghi rõ lại, chúng tôi đã báo cáo lên chính quyền, nhưng không hiểu sao, chúng vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Ông Phạm Đức S. (SN 1947, trú tại thôn Tất Hạ, xã Cộng Lạc) cho biết, hai vợ chồng ông đã già cả, nhưng xã hội đen đến quấy phá. Gia đình ông đã 2 lần gần đây bị xã hội đen vào nhà ném luyn, sơn, mắm tôm vào nhà. Con ông S. bán hàng ngoài mặt đường cũng bị ném chất bẩn vào nhà.

Ông Nguyễn Đức Th. đang bày tỏ sự bức xúc.

Trước những bức xúc của người dân, ông Phạm Văn Tốn - Chánh văn phòng UBND huyện Tứ Kỳ thông tin, phía UBND huyện có nhận được thông tin về việc các đối tượng côn đồ đâm phá nhà dân và đã có chỉ đạo sang phía Công an huyện Tứ Kỳ vào cuộc điều tra.

Trao đổi với PV, ông Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho hay, Công an huyện đã nhận được phản ánh của người dân, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc và sẽ có thông tin sớm nhất.