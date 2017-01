Bị chia tay, đòi…“tình phí” và dùng ảnh nóng tống tiền tình nhân

Chia tay, đòi… tình phí và dùng ảnh nóng tống tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Văn Liêm (46 tuổi, thường trú ấp Hiệp Thành, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, Liêm có quan hệ tình cảm với chị T.T.T.L và thường xuyên dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của người tình. Sau một thời gian chung sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị L đòi chia tay. Liêm trắng trợn đòi tiền, nói rằng những lần chở chị L đi thẩm mỹ viện ở TP.HCM, hắn phải thuê ô tô hết 15 triệu đồng, còn tiền lãi do thuê xe bị nợ quá hạn là 1,5 triệu đồng. Nếu muốn chia tay thì chị L phải trả 16,5 triệu đồng cho Liêm. Nếu như chị L không trả, hắn sẽ công khai ảnh khỏa thân của chị mà hắn đã chụp lén trong những lần ân ái mặn nồng.

Khu dân cư kênh H, nơi Liêm cưỡng đoạt 20 triệu đồng của chị L.

Do bị đe dọa nên ngày 11/12/2016 chị L đã đưa Liêm số tiền này, kèm điều kiện là phải hủy bỏ số ảnh khỏa thân của chị. Nhận tiền xong, Liêm hứa sẽ không quấy phá chị L nữa…

Thấy sở hữu những tấm ảnh khỏa thân của người tình có vẻ "dễ kiếm ăn", ngày 13/12/2016 vừa qua, Liêm lại lấy những tấm ảnh đó ra đe dọa, đòi chị L phải đưa thêm cho hắn 20 triệu đồng. Hắn dọa rằng nếu chị L không đưa tiền thì hắn sẽ gửi ảnh khỏa thân đến chồng cũ của chị L hoặc đi rải khắp nơi.

Do sợ ảnh hưởng uy tín nên chị L hứa giao tiền cho Liêm. Liêm hẹn chị L đến khu dân cư kênh H thuộc ấp Hòa Tân, xã Định Thành để giao nhận. Nhưng vì quá bức xúc và sợ Liêm “được voi đòi tiên” nên mẹ con chị L đến tố giác hành vi của Liêm tại Công an huyện Thoại Sơn.

Nhận được tin tố giác, Đội cảnh sát điều tra (Công an huyện Thoại Sơn) kết hợp với Công an xã Định Thành xác minh nguồn tin và bố trí lực lượng mật phục. Đến 10h40 ngày 13/12/2016, lực lượng công an phát hiện Liêm ngồi trên xe gắn máy nhận tiền của chị L nên đã bắt giữ.

Công an đã thu giữ của Liêm 3 điện thoại di động, 1 cây dũa bằng kim loại sắc nhọn, 8 tấm ảnh chụp chị L khỏa thân và 21.790.000 đồng… Sau đó, Liêm bị đưa về trụ sở Công an xã Định Thành làm việc. Ban đầu, Liêm chối phăng chuyện tống tiền chị L và nói rằng số tiền 21.790.000 đồng là của mình, còn những tấm ảnh “nóng” chỉ là kỷ niệm yêu đương mà Liêm hay mang theo trong người.

Tuy nhiên, trước khi giao tiền cho Liêm, chị L đã làm ký hiệu, bằng cách cột sợi dây thun màu đen vào cọc tiền 20 triệu đồng (40 tờ mệnh giá 500.000 đồng). Từ ký hiệu này đã buộc Liêm phải cúi đầu thú nhận hành vi tống tiền người tình của mình. Riêng số tiền 1.790.000 đồng là số tiền còn thừa sau khi Liêm lấy của chị L 16,5 triệu đồng, rồi đi trả nợ tiền thuê xe.

Thiếu tá Trần Đình Chinh, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra (Công an huyện Thoại Sơn) cho biết, bị can Liêm đã lợi dụng lúc chung sống với chị L, lấy điện thoại di động chụp hình chị L lúc khỏa thân. Đó là 8 kiểu ảnh chụp chị L nằm trên giường một mình, có thể lúc chị L say xỉn.

Người vợ khổ sở

Cách đây 16 năm, Liêm và chị N.T.N.B (39 tuổi) kết hôn. Không lâu sau họ có con chung và hiện học lớp 6. Do cuộc sống ở quê nghèo khó nên 8 năm nay gia đình Liêm đến thuê ở nhà trọ Y.N trên đường Lý Thái Tổ thuộc khóm 6, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, tìm kế sinh nhai.

Chị B cho biết, hằng ngày chị đi làm tạp vụ cho các shop quần áo, tiệm cắt tóc, nhà hàng… thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Còn Liêm thì lái xe ô tô thuê kiêm cò mua bán xe tải. Mặc dù cuộc sống nghèo khổ nhưng trước đây vợ chồng Liêm sống rất hạnh phúc.

Nhưng cách nay chừng 5 tháng, Liêm có thái độ lạnh nhạt với vợ. Đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện của nữ tiếp viên nhà hàng đến thuê phòng sát vách với phòng trọ của vợ chồng Liêm. Đó là chị T.T.T.L, nạn nhân vừa qua của Liêm.

Chân dung gã đàn ông tống tiền người tình bằng ảnh khỏa thân.

Chị L từng có chồng và con nhỏ, nhưng đã ly hôn, thuê phòng trọ để đi làm mướn. Khi thấy phòng cạnh bên có cô nàng trẻ đẹp hơn vợ mình, Liêm nảy sinh tình cảm. Liêm tỏ vẻ là đấng mày râu “ga lăng”, ăn nói ngọt như đường, nhằm lấy lòng chị L.

Gần đây, Liêm thường đi nhậu và về nhà trọ rất khuya. Đi khỏi nhà trọ thì không ai biết, nhưng hễ về thì Liêm cứ cầm điện thoại di động miết. Khi vợ nghi “chát chít” với bồ nhí thì Liêm nói chỉ quan hệ công việc.

Liêm giấu vợ lén lút qua lại với chị L. Chị L vẫn biết Liêm có vợ con nhưng khi tán tỉnh chị L thì Liêm nói dối là mình đã ly dị vợ, chỉ vì do thủ tục chưa xong nên phải ở chung phòng. Từ đó chị L xiêu lòng và cùng Liêm chung sống như vợ chồng ở nhà trọ khác và xảy ra chuyện.

“Nếu không có L đến ở trọ thì chồng tui đã không bị bắt. Giờ sự việc đã như vậy thì tui không còn mặt mũi nào trở về quê. Do vậy, dù có khó khăn đến đâu tui cũng phải ráng bám lại nơi này, cố làm việc để nuôi con”, chị B nói trong nước mắt.