Bí ẩn nam thanh niên chết gục trên xe máy mới tinh

(Kiến Thức) - Đang lưu thông trên đường xã Lộc An (Nam Định), người dân phát hiện một thanh niên nằm gục trên xe máy còn rất mới có nhiều dấu hiệu bất thường. Khi tới gần, tất cả đều bàng hoàng khi người này đã tử vong từ bao giờ.

Công an Nam Định vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên chết gục trên xe máy ở đường Nguyễn An Ninh (xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) vào khoảng 16h45 ngày 5/5.



Theo các nhân chứng, thời điểm trên nhiều người dân đang lưu thông trên khu vực đường Nguyễn An Ninh, khi đến gần ngã ba giao với đường Nguyễn Cảnh Chân thì phát hiện nam nạn nhân mặc áo phông màu xám, quần màu đen nằm gục trên xe máy BKS 90B2 - 13682 nên tiến lại kiểm tra.

Hiện trường vụ việc.

Đến gần, mọi người hoảng hốt phát hiện người này đã tử vong nên nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng. Ít phút sau, công an sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường thanh niên chết trên xe máy để làm rõ nguyên nhân cũng như xác định danh tính nạn nhân.

Ông Trần Đại Phong - Chủ tịch UBND xã Lộc An xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện vẫn chưa xác định được danh tính thanh niên chết trên xe máy .

Theo ông Phong, qua kiểm tra chiếc xe máy nhãn hiệu Honda còn rất mới và mang BKS của tỉnh Hà Nam.