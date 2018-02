Bêu rếu người mua bán dâm: Sẽ xử lý nghiêm nếu sai phạm

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định, nếu tổ xác minh kết luận tập thể cá nhân có khuyết điểm, sai phạm, công an tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định của ngành, không bao che cho việc sai phạm.

Nếu phát hiện sai phạm, sẽ xử lý nghiêm chứ không bao che



Thông tin mới nhất liên quan vụ việc Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tổ chức công bố công khai quyết định xử phạt những người phụ nữ có hành vi bán dâm và 1 người đàn ông có hành vi mua dâm khiến dư luận bức xúc, sáng 1/2, đại diện Công an tỉnh Kiên Giang thông tin đến báo chí về nội dung vụ việc trên tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 2/2018, do Sở TT&TT Kiên Giang tổ chức.

Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngay khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thành lập tổ xác minh việc Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tiến hành công khai hóa các đối tượng mua, bán dâm trên lề đường gây bức xúc dư luận xã hội đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh.

Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Lưu Thành Tín cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên, bản thân ông đã trực tiếp ra Phú Quốc chỉ đạo xử lý vụ việc trên tinh thần kiên quyết và không bao che cán bộ.

"Đối với các đồng chí công an Thị trấn Dương Đông, cơ bản là các đồng chí ấy tốt với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Địa bàn thị trấn Dương Đông là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại vùng Phú Quốc khi mà huyện này phát triển nóng. Các đồng chí cũng rất nôn nóng, muốn có những giải pháp mới, quyết tâm giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự. Nhưng về phương pháp về cách làm để mang lại hiệu quả, hạn chế phản tác dụng thì các đồng chí còn hạn chế nhiều mặt", Đại tá Lưu Thành Tín nói.

Cảnh công khai đối tượng mua bán dâm. Ảnh cắt từ clip.

Đại tá Tín nói thêm: "Công khai hóa ở đâu, người dân tham gia công khai hóa là ai, tổ chức ở đâu, nội dung công khai hóa phải tính toán hết sức kỹ lưỡng, mang lại hiệu quả giáo dục phòng ngừa chung. Đối tượng nào cần công khai hóa, đối tượng nào không cần công khai hóa mà chỉ giáo dục bằng các biện pháp khác. Tôi là người trực tiếp ra chỉ đạo Phú Quốc để giải quyết. Tôi đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc tiến hành thành lập tổ xác minh. Ngày 31/1, trưởng Công an huyện Phú Quốc đã ký quyết định thành lập tổ công tác xác minh theo chức năng nhiêm vụ, giao phó trưởng Công an huyện làm tổ trưởng. Tổ sẽ xác minh, báo cáo trong vòng 10 ngày".

Đại ta Lưu Thành Tín khẳng định: "Kết luận của tổ xác minh, nếu tập thể cá nhân có khuyết điểm, sai phạm, chúng tôi sẽ xem xét xử lý theo quy định của ngành, không bao che cho việc sai phạm của các đồng chí".

Cần xem xét có hay không dấu hiệu của tội Làm nhục người khác

Liên quan vụ việc trên, Luật sư Lê Thiên – Công ty Luật TNHH Lê và Liên danh cho biết, việc Công an thị trấn Dương Đông xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm, bán dâm của người vi phạm theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình là hoàn toàn chính xác.

"Tuy nhiên, việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm ở vỉa hè và trước nhiều người là chưa phù hợp theo quy định", Luật sư Lê Thiên nhìn nhận.

Luật sư Thiên dẫn giải, căn cứ theo Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CPthì việc công bố công khai hành vi vi phạm hành chính được áp dụng trong các lĩnh vực như: An toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.

Luật sư Lê Thiên - Công ty Luật TNHH Lê và Liên danh.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định phương tiện công bố công khai hành vi vi phạm hành chính đó là: Trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính.

Như vậy, đối với vụ việc trên, hành vi mua dâm, bán dâm không thuộc các lĩnh vực phải công bố công khai. Do đó, Công an thị trấn Dương Đông công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm là chưa phù hợp với quy định tại Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính. Hơn nữa phương thức công bố công khai của Công an thị trấn Dương Đông ở vỉa hè đường và trước nhiều người dân cũng không phù hợp với quy định của pháp luật về phương tiện công bố công khai hành vi vi phạm hành chính như đã nêu ở trên.

"Xét dưới góc độ khoa học luật hình sự, cần phải điều tra liệu hành vi của cán bộ Công an thị trấn Dương Đông có hay không dấu hiệu của tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bởi lẽ, việc công khai danh tính và hành vi vi phạm diễn ra công khai, trực tiếp và trước mặt nhiều người đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự của người vi phạm và còn vi phạm về quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm được quy định tại Điều 20 của Hiến pháp nước ta năm 2013", Luật sư Lê Thiên nêu ý kiến.