Bệnh nhân nam được chỉ định “khâu âm hộ”: BVĐK Thạch Thất nói gì?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo BVĐK huyện Thạch Thất cho biết, phiếu chỉ định in sai, do lỗi đánh máy và đã xin lỗi người bệnh nhưng không hiểu sao vẫn được đưa lên mạng để “câu like”.

Tin mới nhất liên quan đến sự việc hy hữu nam thanh niên bị rách tay được bác sĩ chỉ định “khâu âm hộ” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), trưa ngày 30/10, thông tin mới nhất với PV Kiến Thức, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, ngày thời điểm bác sỹ phát hiện ra lỗi đánh máy sai giấy chỉ định cho bệnh nhân đã ngay lập tức rút lại giấy và in giấy chuẩn cho bệnh nhân. Đồng thời có lời xin lỗi đến người bệnh trước sự cố.

Phiếu chỉ định bệnh nhân "khâu âm hộ" chỉ là "lỗi đánh máy". Hơn nữa bác sỹ đã thu lại và chưa ký gì.

“Lúc đó chị điều dưỡng đưa giấy cho bác sỹ, bác sỹ đã phát hiện ra là in nhầm và nói với người bệnh là sai. Tại khi điều dưỡng đánh từ “vết thương” trên máy lại hiện ra hàng loạt, sau đó chuột kích nhầm và in ra. Bác sỹ đã giải thích với bệnh nhân và sửa lại ngay giấy cũng thu lại rồi, chắc người đăng lên mạng xã hội muốn câu like. Hơn nữa giấy sai bác sỹ cũng chưa ký”, lãnh đạo BV đa khoa Thạch Thất thông tin.

Trước đó, Kiến Thức đã thông tin, mạng xã hội lan truyền một tờ phiếu chỉ định dịch vụ của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cho bệnh nhân Đào Xuân L. (34 tuổi ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) với nội dung “khâu vết thương âm hộ, âm đạo. Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >10cm. Nơi thực hiện, Phòng thủ thuật khoa sản. Bác sĩ chỉ định Phạm Phi Long”. Trong khi bệnh nhân cho biết mình chỉ bị rách tay.

Theo thông tin ghi trên giấy chỉ định, thì sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/10. Tuy nhiên đến sáng nay (30/10) người đăng tải tờ phiếu lên mạng xã hội đã bất ngờ gỡ sạch toàn bộ thông tin.