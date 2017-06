Bé trai hơn 1 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ cái chết bất thường trong chậu nước của bé trai hơn 1 tháng tuổi ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

Sáng 12/6, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân bé trai hơn 1 tháng tuổi tử vong bất thường trong chậu nước tắm ở thôn Đình (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).



Thông tin ban đầu về vụ việc được ông Phan Lạc Trường – Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng - cho biết, sáng cùng ngày, bà nội của cháu bé đi tập thể dục về nhà, còn bố mẹ cháu bé đang ngủ. Do không thấy bé trai đâu nên mọi người đi tìm thì bàng hoàng phát hiện thi thể cháu nằm trong chậu nước tắm ở nhà. Thấy vậy, mọi người đưa cháu ra và tiến hành sơ cứu nhưng không được.

Người dân tập trung rất đông để theo dõi vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an khẩn trương đến hiện trường. Biết được vụ việc, hàng trăm người dân địa phương tập trung kéo nhau đến gia đình nạn nhân, ai nấy đều bàng hoàng.

Một cán bộ công an sở tại cho hay, các đơn vị nghiệp vụ công an Hà Nội đang phối hợp cùng công an Thạch Thất để điều tra.

Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc này.