Bé trai bỗng dưng mất tích, nghi bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Một số trang mạng xã hội Facebook ngày 21/1/2017 lan truyền thông tin một cháu bé mất tích khi đang chơi trước cửa quán ăn của gia đình ở thôn Ô Cách (xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vào khoảng 19h ngày 20/1/2017.

Bé trai mất tích được xác định là Nguyễn Hoàng Minh (SN 5/12/2012), con trai của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, thường trú tại Xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương).



Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 22/1/2017, anh Nguyễn Văn Hưng cho biết, từ thời điểm cháu Minh mất tích đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được tung tích cháu. Gia đình cũng đã có đơn trình báo lên Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) về vụ việc trên.

Hình ảnh cháu Nguyễn Hoàng Minh (bé trai).

Theo lời anh Nguyễn Văn Hưng, vào khoảng 19h ngày 20/1, con trai anh là Nguyễn Hoàng Minh chơi trước cửa quán ăn của gia đình tại thôn Ô Cách (xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, khoảng 15 phút, gia đình đi tìm khắp nơi và hỏi hàng xóm khu vực xung quanh, nhưng đều không thấy cháu đâu. Ngay sau khi không tìm thấy cháu, gia đình nghi ngờ cháu bị bắt cóc nên đã làm đơn trình báo Công an huyện Yên Phong về việc cháu Nguyễn Hoàng Minh mất tích .

“Thời điểm đó, không thấy cháu đâu, gia đình tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tôi có hỏi hàng xóm xung quanh nhưng không thấy cháu đâu. Tôi nghi ngờ cháu bị bắt cóc hay một lý do gì đó. Thời điểm trước khi con tôi bị bắt cóc, cháu mặc bộ quần áo màu đen xám, đi dép màu xanh. Về đặc điểm nhân dạng, Minh có 2 má lúm đồng tiền, răng bị sún, tóc mái cắt ngắn, bé cao khoảng 1,1m, nặng 18kg”, anh Hưng cho biết.

Anh Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm: “Thời gian qua, hai vợ chồng đến khu vực thôn Ô Cách để thuê ki ốt mở quán ăn. Cháu Minh ở quê học hành nhưng thi thoảng vợ chồng tôi cho lên cửa hàng. Cách đây 2 ngày, cháu được nghỉ, tôi đón cháu lên đây chơi. Cháu Minh rất ngoan, không đi chơi đâu xa. Gia đình tôi không có nợ nần hay thù oán với ai, nên tôi rất lo cháu bị bắt cóc”.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết, ngay sau khi nhân được trình báo của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng về việc có khả năng con trai anh bị bắt cóc, Công an huyện Yên Phong đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời ra thông báo truy tìm cháu Minh. Thông tin về việc cháu Minh mất tích đã được triển khai đến toàn lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh và các vùng lân cận.

Nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về cháu Nguyễn Hoàng Minh, xin liên hệ theo số điện thoại: 0987.711.909 (đồng chí Hợp, Đội trưởng đội hình sự, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ) hoặc số điện thoại 0979.887.444 (anh Nguyễn Văn Hưng, bố cháu Minh).