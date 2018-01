Bé gái nghi bị bố và mẹ kế dí sắt nung vào mặt đã bỏ học

Theo giấy xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, N.H.N.T (7 tuổi đang học lớp 2 ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) đã nghỉ học từ ngày 27/11/2017 đến nay và bỏ luôn cả thi học kỳ I mà không có lý do.

Chiều 17/1, PV liên hệ qua điện thoại với mẹ ruột của bé là chị Huỳnh Thị Bích Vân thì được chị này cho biết, T. đã nghỉ học và hiện đang ở với bà nội cùng cha ruột. Khi hỏi về lí do con gái nghỉ học, chị Vân cho rằng T. bị cha buộc nghỉ học nhưng cháu nói với mọi người là tự nghỉ.

Vết thương ở tay và mặt cháu T. “Vừa qua, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc con tôi bị bạo hành, tôi đã nhận được tin nhắn đe dọa, thách thức từ một nick facebook với những lời lẽ vô văn hóa” - chị Vân nói.



Trao đổi với báo chí, ông Cao Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú, huyên Châu Thành - Cơ quan trước đó ký quyết định cách ly bé T. khỏi gia đình cha ruột và mẹ kế cho biết, cháu T. hiện đang sống với bà nội, cha ruột và mẹ kế. Ông Cường khẳng định việc cháu T. sống với cha ruột, mẹ kế là hợp pháp vì thời hiệu cách ly theo quyết định của xã trước đó đã hết. Hiện tại, do thẩm quyền của xã có giới hạn nên đã xin và chờ UBND huyện Châu Thành cho ý kiến để thực hiện tiếp.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi khởi tố vụ án liên quan đến bé gái nghi bị bạo hành trên địa bàn, Cơ quan CSĐT đã tiến hành các bước điều tra và có kết quả báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44) Bộ Công an.

Theo đó, sau khi tiến hành điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế cháu T.) về hành vi bạo hành trẻ em . Tuy nhiên, do giữa Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang chưa thống nhất một số tình tiết, chứng cứ vụ việc, nên Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Như đã thông tin, ngày 24/11 nhiều giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 thấy bé T. có dấu hiệu sốt, liên tục gục xuống bàn trong giờ học. Các giáo viên đến chăm sóc thì phát hiện các vết thương, bỏng trên học sinh nhỏ tuổi này. T. cho biết các vết thương trên người do bị cha và mẹ kế dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người. Nhà trường lập tức báo với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi làm việc với ngành chức năng, anh Nguyễn Văn Hòa – cha ruột cháu T. và chị Trần Thị Kiều T. – mẹ kế cháu T. một mực khẳng định thương yêu cháu T và các vết thương trên người cháu là do ngã vào bếp điện, do mỡ văng vào người (?)