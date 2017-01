''Bé gái 12 tuổi mang thai" muốn được sống cùng chồng Trung Quốc

Sau khi một số tờ báo, trang mạng đưa tin cho rằng đã phát hiện một bé gái 12 tuổi người Việt mang thai tại Trung Quốc, cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm rõ nguyên nhân sự việc.



Sau quá trình điều tra, cục Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an) phối hợp với Công an Trung Quốc, các đơn vị chức năng của Trung Quốc và Việt Nam, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định được danh tính, lai lịch cụ thể của “cô bé” trên là: Chảo Thị May, sinh năm 1997, người dân tộc Mông.

Bộ công an công bố xác minh về vụ 'bé gái 12 tuổi mang thai'.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của May là tại thôn Bản Cáp 1, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Bố May là Chảo Dũng Phừ (SN 1973), mẹ là Lù Thị Máy (SN 1973, dân tộc Mông).

Theo hồ sơ cá nhân, đến thời điểm 2016 thì May đã 19 tuổi, chứ không phải là 12 tuổi.

May bị mất tích từ tháng 6/2013. Vừa rồi, khi xem ảnh lan truyền trên mạng xã hội về vụ “ bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc ”, bố May đã nhận ra người trong ảnh chính là cô con gái của mình.

Tháng 12/2016 vừa qua, May đã buộc phải nhập cảnh về Việt Nam theo quy định. Tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện C45 phối hợp với C72, cục An ninh Cửa khẩu (Bộ Công an) tổ chức tiếp nhận và bàn giao nạn nhân May cho Công an tỉnh Hà Giang để điều tra làm rõ việc May bị lừa bán sang Trung Quốc.

Hiện tại, May có nguyện vọng ở lại chung sống cùng với người chồng Trung Quốc. Mong muốn của 2 bên gia đình là sớm được hoàn tất các thủ tục để May đăng ký kết hôn với người chồng tại Trung Quốc theo quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp Trung Quốc.