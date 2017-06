Bắt nữ quái quấn ma tuý quanh bụng để tiêu thụ

Ngày 18/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Thoa (45 tuổi, trú xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, đồng thời điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước đó, chiều 17/6, tại khu vực thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên đã bắt quả tang Thoa đang vận chuyển ma tuý tổng hợp. Công an thu giữ trong người thoa hơn 2,8kg tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan. Thực hiện giám định số ma tuý bắt giữ, công an xác định có hơn 1,9kg tinh thể màu trắng là chất ma tuý đá .