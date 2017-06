Bắt "nữ quái" giấu 60 thỏi thuốc nổ trong can dầu ăn

Đi buôn bán thuốc nổ trái phép để bán kiếm lời, Hoàng Thị Kính (43 tuổi, trú ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ngụy trang số hàng cấm trong can dầu ăn.

Ngày 13/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện và bắt nóng một người phụ nữ buôn bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép.

Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Thị Kính (43 tuổi, trú xóm Tân Lập, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Đối tượng Hoàng Thị Kính cùng tang vật vụ việc (Ảnh. BĐBP cung cấp)

Trước đó, vào đêm 12/6, Hoàng Thị Kính bỏ 60 thỏi thuốc nổ (trọng lượng 12kg), 100 kíp nổ và 5m dây cháy chậm trong thùng đựng dầu ăn Orchild nhằm ngụy trang qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng để mang về nhà tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Đến khu vực Cống bara Nghi Quang, đối tượng Kính bị lực lượng Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thủy phối hợp Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra.

Với sự chuẩn bị từ trước nên đối tượng cho biết bản thân đi lấy dầu ăn về để bán. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng và công an đã mở thùng đựng dầu ăn ra phát hiện 12kg thuốc nổ , 100 kíp nổ và 5m dây cháy chậm.

Bước đầu, Kính khai nhận đã mua số thuốc nổ trên từ phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) về cất giữ để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.