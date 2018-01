Bắt nhanh kẻ nghiện ma túy cướp, giết xe ôm

Chiều 26-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thưởng nóng Công an thị xã An Khê vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản.

Công an thị xã An Khê cũng đã được chủ tịch UBND thị xã An Khê thưởng nóng 5 triệu đồng.