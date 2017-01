Bắt nghi phạm cướp xe taxi ở Sài Gòn như phim hành động

Rạng sáng 24/1, thiếu úy Trương Mạnh Cường (thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc PC67, Công an TP.HCM) và thượng sĩ Võ Nguyễn Hoàng Minh Tuấn (thuộc lực lượng cảnh sát cơ động) làm nhiệm vụ phòng chống tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn do thiếu tá Trương Thị Hồng, Phó đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất, làm chỉ huy.

Nghi phạm cướp taxi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyện Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (phường 1, quận Tân Bình), hai chiến sĩ nhận được tin báo có một chiếc taxi ở Sài Gòn (taxi 7 chỗ của hãng Mai Linh) vừa bị cướp.

Khoảng 3 phút sau, khi thấy chiếc xe taxi nghi bị cướp chạy ngược chiều từ đường Phan Đình Giót ra Hoàng Văn Thụ, hai chiến sĩ lên môtô đặc chủng lập tức đuổi theo.

Thấy công an áp sát, người lái xe taxi liền tăng ga lạng lách, ép xe của lực lượng truy đuổi và chạy ngược chiều từ đường Hoàng Văn Thụ lên cầu vượt Cộng Hòa. Nghi đây là chiếc xe liên quan đến vụ cướp, hai cảnh sát nhanh chóng báo cáo vụ việc cho chỉ huy, đồng thời tiếp tục truy đuổi gắt gao.

Đến giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình), dưới sự hỗ trợ của người dân, các chiến sĩ đã dừng được chiếc xe taxi. Sau nhiều phút ngoan cố, nghi phạm đã chấp nhận rời khỏi xe.

Tại Công an phường 15, quận Tân Bình, nghi phạm khai tên Châu Khắc Thành (22 tuổi, quê Thanh Hóa). Thành đã lợi dụng sơ hở của tài xế Trần Minh Trí để cướp chiếc taxi.

Nghi phạm cùng tang vật liên quan đã được Công an phường 15, quận Tân Bình, bàn giao Công an phường 7, Quận 3. Tại đây, qua điều tra xác minh, công an xác định Thành đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và chuyển vào TP.HCM.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm ma túy tại Bệnh viện quận 3 cho thấy Thành dương tính với ma túy.