Bắt khẩn cấp nghi can đổ xăng đốt 3 người trong một gia đình

Tại Cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thanh Sang khai nhận có vài lần đến khu phòng trọ thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhậu với một số người bạn.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát) Tại đây, Sang để xe chắn lối vào nhà trọ của anh Danh Thanh Tùng, sinh năm 1981, ngụ tại tỉnh Kiên Giang nên hai bên xảy ra cãi nhau, bực tức Sang nung nấu ý định giết người.



Khoảng gần 22 giờ ngày 21/8 Sang lấy khoảng nửa lít xăng từ trong xe máy của mình, đi đến phòng trọ của anh Tùng khóa trái cửa rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Lúc này, anh Tùng đang xem tivi cùng vợ và con nhỏ 5 tuổi thì thấy có xăng chảy từ ngoài cửa vào phòng trọ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy lửa bốc lên.

Hốt hoảng anh Tùng cùng vợ lấy nước dập lửa đồng thời mở cửa để thoát thân nhưng cửa đã bị khóa ngoài.

Nhờ mọi người xung quanh kịp thời đến dập lửa, phá khóa nên gia đình anh Tùng thoát được ra ngoài, không có thiệt hại về người, nhưng một số vật dụng của gia đình đã bị lửa thiêu rụi.