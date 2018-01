Bắt gọn nhóm cướp chuyên “săn” phụ nữ giật tài sản

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Nhóm đối đối tượng gồm Nguyễn Quang Minh (41 tuổi, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), Nguyễn Viết Phú (35 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội), Nguyễn Xuân Thái (45 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội), Phạm Thanh Hồi (35 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh CAND.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/1/2018, Minh chở Thái đi xe máy trên đường Láng và cướp một chiếc điện thoại OPPO của một người phụ nữ đi xe đạp. Tuy nhiên khi đang bán thì bị bắt.

Khai nhận tại cơ quan công an, Minh cho biết còn gây ra ba vụ cướp khác gồm các ngày 14/1/2018, trưa 6/12/2017 và ngày 26/12/2017. Tang vật các đối tượng cướp được gồm 1 điện thoại Iphone 5S, một điện thoại Iphone 6Plus, một chiếc điện thoại Iphone 6. Tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an còn làm rõ hành vi Thái đã trộm một chiếc xe máy Jupiter MX của anh Bùi Văn Lân (Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Thái sau đó đưa Minh chiếc xe đi cầm cố được 2 triệu đồng cùng chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ án đang được làm rõ.