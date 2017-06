Bắt giữ kẻ ngáo đá đập nát cây ATM ở Hà Tĩnh

Thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), vào lúc 13h40 ngày 13.6, tại khu vực ngã tư thị xã Hồng Lĩnh thuộc tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, một người đàn ông đã liều lĩnh cầm đá nhảy vào cây ATM của một ngân hàng đập phá.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh Chưa dừng lại, đối tượng này còn sang siêu thị điện thoại gần đó đập phá cửa kính, lấy 1 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Tổng trị giá thiệt hại mà Thanh gây ra khoảng 45 triệu đồng.



Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai lực lượng vào cuộc truy tìm. Đến 15h cùng ngày, đã xác định và bắt giữ Nguyễn Chí Thanh (1977, trú tại Tổ dân phố 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) là đối tượng gây ra vụ việc trên.