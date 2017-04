Bắt đối tượng tấn công chỉ huy CSGT trên đại lộ Sài Gòn

tấn công chỉ huy CSGT trên đại lộ Sài Gòn là nghi can Nhan Hồng Phong (38 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM), đang bị cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Nghi can Phong tại cơ quan điều tra Công an quận 2. Đối tượngtrên đại lộ Sài Gòn là nghi can Nhan Hồng Phong (38 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM), đang bị cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Hành vi nhục mạ, chửi bới các CSGT của đối tượng Phong. Ảnh cắt từ clip của Đội CSGT Cát Lái.

Hành vi nhục mạ, chửi bới các CSGT của đối tượng Phong. Ảnh cắt từ clip của Đội CSGT Cát Lái. Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 8/4, Phong điều khiển xe máy lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ (hướng từ quận 2 qua hầm Thủ Thiêm để vào trung tâm Sài Gòn).

Đối tượng Phong đã lao vào đánh chỉ huy Đội CSGT Cát Lái. Ảnh cắt từ clip của Đội CSGT Cát Lái. Lúc này, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP. HCM) do Trung tá Bùi Minh Phước, đội phó Đội CSGT Cát Lái chỉ huy làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện vi phạm tốc độ trên đường Mai Chí Thọ (đoạn qua phường An Lợi Đông, quận 2) phát hiện Phong vi phạm tốc độ 75km/h (trong khi đoạn đường này cho phép tối đa vận tốc 50km/h) nên đã chặn dừng để kiểm tra.

Phát hiện Phong có dấu hiệu say xỉn, CSGT tiến hành đo nồng độ cồn nhưng Phong bất hợp tác, lớn tiếng chửi bới, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ và thách thức đánh nhau. Bất ngờ, đối tượng này xông vào, dùng tay đánh liên tiếp vào người trung tá Bùi Minh Phước đang trực tiếp chỉ huy CSGT làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Toàn bộ hành vi của nghi can Phong đã được CSGT ghi hình ảnh và lực lượng Công an phường, CSTT Công an Quận 2 đã kịp thời có mặt, hỗ trợ khống chế bắt giữ Phong. Kết quả đo nồng cồn xác định, nghi can Phong đã vượt mức giới hạn cho phép.