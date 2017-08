Bão số 6: Cảnh báo mưa lớn, lũ quét ở vùng núi phía Bắc

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở vùng núi phía Bắc.

Thông tin mới nhất liên quan diễn biến bão số 6, theo tin phát lúc 15h hôm nay (ngày 23/8) từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Hồi 16h hôm nay (ngày 23/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày mai (ngày 24/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt-Trung. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão số 6, trong đêm nay (ngày 23/8) ở phía Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, riêng phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng trong đêm nay và sáng mai (24/8) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hà Giang có gió giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ tối và đêm nay (ngày 23/8) đến ngày 25/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 250-300mm/đợt).

Hướng đi của bão số 6. Ảnh: TTDBKTTVTW

Xem clip Bão số 6 tăng về cấp độ, miền Bắc có thể mưa to từ chiều 23/8/2017 (Nguồn: VTC14):

Theo tin phát lúc 15h30 hôm nay (ngày 23/8) từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mây tiếp tục phát triển mạnh ở khu vực tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang và Yên Bái. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới trên khu vực tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và Yên Bái có khả năng xảy ra mưa to từ 30 – 50 mm; Lai Châu, Điện Biên mưa 20 – 40 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương đưa ra cảnh báo trong 6h tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra tại các huyện:

- Cao Bằng: Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh;

- Lai Châu: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Tân Uyên;

- Điện Biên: Mường Nhé, TX Mường Lay, Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Chà; Mường Ảng;

- Tuyên Quang: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình;

- Yên Bái: Mù Cang Chải, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu;