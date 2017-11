Bão số 12 đã vào đất liền, đổ bộ Phú Yên - Ninh Thuận

Cây cối gãy đổ tại Nha Trang

Bão đang quần thảo khủng khiếp ở Phú Yên. Gió rít và cuốn trên các mái nhà. Tại TP Tuy Hòa cây bị bật đổ, bứng cả gốc, nhiều đừng phố không thể đi lại. Công viên Nguyễn Huệ hầu hết cây bị ngã đổ. Hiện tại đường ngập được với mức. Hầu hết người dân đều không ra đường.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết bão đang đổ vào khu vực này với sức gió khủng khiếp. "Rất nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối, trụ điện, bảng hiệu ngã đổ khắp nơi. Khu vực trụ sở UBND thị xã cũng bị gió quật dữ dội, ngay cả mái ngói của trụ cổng cũng bị bão cuốn phăng…”

Cây xăng bị đổ

Trên Quốc lộ 1 từ Cam Ranh về Nha Trang, gió giật dữ dội. Tôn nhà dân hai bên đường tốc mái bay khắp nơi. Hàng loạt cây xanh ngã chắn ngang đường bộ và sắt khiến nhiều xe khách, tàu Bắc - Nam phải dừng lại. Các trụ bơm của cây xăng bị gió quật ngã. Dù trời đã sáng song các nhà dân cửa vẫn đóng, trên phố không một bóng người.

Sáng nay, mưa bắt đầu xuất hiện tại trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Mưa kèm tiếng gió rít cho thấy dấu hiệu bão đang vào đất liền. Không ai dám ra đường vào lúc này, ngoại trừ một vài chiếc taxi chở khách.

Tại Khánh Hoà, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, gió giật mạnh, người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn. Ngoài đường lúc này không có người dân đi lại, chỉ có lực lượng chức năng đang di chuyển ngoài đường để làm nhiệm vụ.

Tuy Hòa đang hứng bão.

Thành phố Tuy Hòa đã mất điện hoàn toàn. Ngoài đường phố gió gầm rít từng hồi, cây cối gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái.

Tại phía Nam Phú Yên, Thượng tá Nguyễn Đăng Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cảng cửa khẩu Vũng Rô cho biết: khu vực này, gió bắt đầu mạnh dần từ 2h sáng. Trước đó, toàn bộ hệ thống điện cúp. Cây cối khu vực Đồn bị quật đổ.

Ở Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai xã Hoà Hiệp Nam, huyện Đông Hoà cho biết qua điện thoại các địa bàn gió rất mạnh, vùng biển có sóng lớn. Đã có nhiều nhà dân lợp ngói, lợp tôn bị tốc mái.

Các thành viên Ban chỉ huy đang trực tiếp bám địa bàn để theo dõi và nắm tình hình, sẵn sàng ứng phó hỗ trợ người dân.

Trong khi đó tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của bão số 12, đêm qua đến rạng sáng nay cũng có mưa to và gió giật. Trước đó, Chính quyền thành phố cũng có phương án ứng phó, đảm bảo an toàn các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.