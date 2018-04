Bao nhiêu điểm đỗ trường Trung cấp Cảnh sát?

Năm 2018, các trường khối công an không tuyển sinh hệ trung cấp đối với học sinh trung học phổ thông. Hai trường dừng tuyển sinh hệ đại học, chỉ tiêu giảm so với năm ngoái.

- Bạn Tuyết Nhi hỏi: Em đang là học sinh 12. Năm nay, em muốn thi vào Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 3. Khoảng bao nhiêu điểm thì trúng tuyển?

- Trả lời: Năm 2018, các trường trung cấp cảnh sát, công an nhân dân không xét tuyển thí sinh là học sinh THPT.

Trường tuyển sinh hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân nhập ngũ theo đợt quy định, đạt sơ tuyển, dự thi THPT quốc gia năm 2018, không có môn bị điểm liệt (1 điểm), không trúng tuyển đại học và cao đẳng công an nhân dân.

Như vậy, bạn không thuộc đối tượng xét tuyển của trường. Nếu muốn theo học khối trường công an nhân dân , bạn có thể lựa chọn đăng ký vào một trong 5 trường có tuyển sinh học sinh THPT, bao gồm Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH An ninh Nhân dân, ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH Phòng cháy Chữa cháy.

Năm nay, hệ đại học khối công an nhân dân tuyển 1.192 chỉ tiêu. Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân tuyển 235 chỉ tiêu, Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển 350 chỉ tiêu, ĐH An ninh Nhân dân tuyển 175 chỉ tiêu, ĐH Cảnh sát Nhân dân tuyển 290 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Phòng cháy Chữa cháy là 142.

Thông tin tuyển sinh theo trường, ngành như sau: