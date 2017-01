Bạo gan vào vườn đào trộm xe, bị đánh hội đồng

Ngày 20/1, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhiều người đánh hội đồng một đối tượng ăn trộm xe máy ngay tại vườn đào tết. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, sự việc trên xảy ra tại vườn đào Tết thuộc thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương ( huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Nhiều người đánh đối tượng nghi trộm xe máy. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với PV sáng 21/1, ông Nguyễn Ngọc Huy – Trưởng Công an xã Đặng Cương cho biết, vào khoảng gần 11h ngày 20/1, đối tượng Phạm Văn Lành (SN1991, trú quán xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) vào khu vực vườn đào Tết thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, có hành vi trộm cắp chiếc xe máy Airblade của người dân. Khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã tri hô, cùng nhau vây bắt được đối tượng. Nhiều người do bức xúc đã đánh đấm đối tượng này, sau đó báo cho Công an xã Đặng Cương xuống hiện trường xử lý vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Đặng Cương đã kịp thời có mặt, dẫn giải đối tượng về trụ sở Ban Công an xã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ, sau đó bàn giao đối tượng cho Công an huyện An Dương xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Clip hàng chục người đánh kẻ trộm xe máy trong vườn đào. Nguồn Facebook.