Bàng hoàng phát hiện thi thể cháy đen ngày đầu năm

thi thể cháy đen của người đàn ông, tử vong bất thường được phát hiện trên địa bàn phường Long Bình, quận 9. Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen, biến dạng ở Khu tái cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9. Cuối ngày 1/1/2018, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận 9 tiến hành phong tỏa hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và thu thập dấu vết để điều tra làm rõ nghi áncủa người đàn ông, tử vong bất thường được phát hiện trên địa bàn phường Long Bình, quận 9.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, một người dân tại Khu tái định cư Long Sơn phát hiện dạt cỏ ở khu đất trống rậm rạp bị cháy xém nên tiếp cận. Khi đến gần, người dân này bàng hoàng kinh hoàng khi thấy thi thể người bị cháy đen, biến dạng nên tri hô.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Long Bình đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường phát hiện thi thể vì có rất đông người hiếu kỳ vây quanh theo dõi.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận 9 đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận 9 cho biết, hiện vẫn chưa xác định được danh tính, lai lịch nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc.