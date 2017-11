Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành

Đòn roi của người thân

Tại Việt Nam, mới đây, dư luận từng “rúng động” về một vụ mẹ ruột bạo hành con hết sức dã man. Cụ thể, nạn nhân bị bạo hành là bé trai Võ Hiếu N (9 tuổi) trú tại đường Phạm Thái Bường, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, cùng mẹ ruột và bác họ (bố mẹ N đã ly dị). Bé N thường xuyên bị mẹ và bác bạo hành. Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bệnh nhi N nhập viện với đa chấn thương phần mềm, sưng mặt, nhiều vết bầm cũ và mới toàn thân, sưng nề mô mềm vùng đỉnh 2 bên và thái dương...

Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) đã kiến nghị cần đưa nội dung về tình trạng bạo hành trẻ em vào chương trình giám sát của Quốc hội trong thời gian tới và coi đây là giám sát ở mức cao nhất.

Tháng 5.2017, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cũng phải vào cuộc điều tra vụ việc cháu T (5 tuổi, ở xã Nghĩa Điền) bị người thân bạo hành. Cụ thể, bé T đã bị dì ruột đánh đập nhiều lần bằng roi tre. Quá bức xúc về sự đối xử của người dì, một hàng xóm đã quay lại clip và tố cáo với công an. Công an huyện Tư Nghĩa đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu gia đình cùng cá nhân bà Tạ Thị Thanh T (dì ruột của cháu T) chấm dứt hành vi hành hạ cháu T, đồng thời tiếp theo dõi, điều tra làm rõ vụ bạo hành này.