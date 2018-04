Bàng hoàng giây phút tên cướp kéo lê cô gái giữa trung tâm TP HCM

Tên cướp kéo lê cô gái giữa trung tâm TP HCM

Kiến Thức, chỉ huy Đội CSGT Bến Thành, (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP HCM) cho biết vụ tên cướp kéo lê cô gái trên đường phố xảy ra vào giờ cao điểm sáng cùng ngày tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (quận 1, TP HCM). Cô gái bị tên cướp kéo lê trên đường giữa trung tâm TP HCM

“Khoảng 6h30 sáng nay 19/4, CSGT Phùng Duy Tân, chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tạgiao lộ nói trên thì thấy một cô gái đi bộ qua đường, tay cầm điện thoại. Ngay sau đó, xuất hiện nam thanh niên đi xe máy vụt qua giật điện thoại trên tay cô gái. Hốt hoảng, cô gái vừa la hét vừa phản xạ bám đuôi xe máy khiến nạn nhân bị kéo lê trên đường”, thông tin từ Đội CSGT Bến Thành.

Theo báo cáo của chiền sĩ Tân, ngay khi phát hiện vụ việc, anh Tân lập tức chạy bộ theo và hô lớn để người đi đường hỗ trợ nhưng không ai kịp và đối tượng chạy về hướng cầu Ông Lãnh. Theo anh Tân, sau vụ việc, cô gái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ nên được mọi người hỗ trợ sơ cứu. Vụ việc cũng được CSGT báo lại công an phường Cầu Ông Lãnh để giải quyết.